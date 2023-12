Daniel Trenado, agricultor y consultor agrícola, analizó en Sábado Clave los altos precios del aceite de oliva. Según afirmó, considera "sospechoso" que varias cadenas de supermercados tengan su aceite de marca blanca exactamente al mismo precio.

"Entendemos que cada envasadora tiene sus costes, sus logísticas, ha comprado a precios distintos... es raro que coincidan todos a la vez", afirmó.

El experto apuntó también que, desgraciadamente, el elevado precio al que lo compra el consumidor no repercute positivamente en el agricultor: "Si está alto es que no tiene kilos y, si no tiene kilos, le da igual que valga 10, 15 o 20 euros".

"Al envasador, a los que vendemos aceite con nuestra marquita, lo mismo. Si producimos poco aceite y está muy caro, al final vendemos menos y el negocio no es adecuado [...] Es muy complicado para el sector, para los que producen y para los que envasan", añadió Trenado.

Respecto a la cosecha de esta temporada, el agricultor prevé que sea baja y explica por qué: "El calor de octubre ha hecho mucha mella y los rendimientos están siendo muy bajos, en torno a un 15% menos. Estamos en un escenario complicado y a eso se suma que el año pasado acabamos con las reservas".