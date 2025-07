Gonzalo Miró, sobre la dimisión de Noelia Núñez: "Si Tellado piensa que ella ha sido ejemplar, el próximo que tiene que dimitir es él"

"En el PP, que mira que tiene fango, por corrupción no ha dimitido nadie, y quien dimite es una persona que ha mentido en el currículum", destacó Miró, quien señaló que Tellado también cambió su currículum "dejar de ser periodista en 48 horas".

Gonzalo Miró habló en laSexta Xplica sobre la dimisión de Noelia Núñez, y expresó que le "llama poderosamente la atención lo escrupuloso que ha sido el PP en este caso". "No sé muy bien con qué intención lo ha hecho. Si el PP se pensaba que con la dimisión de Noelia Núñez iba a haber dimisiones en cascada en otros partidos por lo que pueda pasar en los currículums de cada uno, no sé en qué estarían pensando, pero, desde luego, no han medido bien las consecuencias, porque si el comportamiento tiene que ser el mismo por parte de todos los miembros del PP, tendremos que empezar a ver más dimisiones", defendió el analista.

En este sentido, Miró insistió en que no sabe "en qué momento el PP pensó que esta jugada le iba a salir bien", a lo que añadió: "Si el propio Tellado cree que Noelia Núñez ha sido ejemplar, el siguiente que tendrá que dimitir es el propio Tellado, porque ha dejado de ser periodista en 48 horas".

Así, el colaborador subrayó que "en el PP, que mira que tiene fango, por corrupción no ha dimitido nadie, y quien dimite es una persona que ha mentido en el currículum". Puedes ver su intervención completa en laSexta Xplica en el vídeo principal que acompaña a la noticia.