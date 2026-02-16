Una joven de Alzira explica sus razones para acampar para acceder a una VPP: "No hay otra, quien algo quiere algo le cuesta"

En este municipio de la provincia de Valencia se van a construir 123 viviendas de Protección Pública. Ante el excesivo precio de la vivienda, muchos vecinos de la localidad han decidido acampar frente a la inmobiliaria que gestiona la promoción.

En Alzira se va a construir una promoción de viviendas de Protección Pública y varios vecinos de la localidad han decidido dormir frente a la inmobiliaria que gestiona esta promoción para poder inscribirse y así poder optar a una de estas viviendas. Miriam lleva desde el pasado sábado frente a la inmobiliaria.

La joven expone que en el municipio la vivienda "está muy mal". Ella y su pareja llevan muchos años viviendo de alquiler y vieron en esta promoción una buena oportunidad para poder tener una vivienda en propiedad. Ellos, además, son los primeros de la cola y como señala "solo necesitamos dos horas para que el segundo se pusiera a hacer cola también".

Miriam cuenta que ha estado tres años de alquiler. "Sí que tengo que decir que la propietaria no nos ha subido el alquiler, se ha portado súper bien", indica, "pero, al final, tenemos 28 años y queremos formar una familia". "No me gustaría formar una familia en un piso de alquiler", añade.

En Alzira, como indica, los alquileres pueden alcanzar los 850 o 900 euros. En cuanto a los pisos de venta libre, Miriam explica que un "tercero, sin ascensor, de segunda mano lo tienes en 125.000 euros". Sobre la opinión de su familia, la joven cuenta que le han dicho que "no hay otra, quien algo quiere algo le cuesta".

"Actualmente la vivienda está muy mal, la forma de pago es lo que más nos llama la atención", indica. Miriam señal que sus familiares les van a ayudar ya que van a dejar su piso de alquiler y se van a trasladar a casa de sus padres durante dos años para poder "tirar adelante todo esto".

