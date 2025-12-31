Afra Blanco alerta del impacto del alquiler: "Los salarios no sirven para vivir con dignidad"

La sindicalista denuncia que "si destinas más del 35% del sueldo a la vivienda entras en riesgo de pobreza" y advierte de que en ciudades como Málaga "acceder a un derecho fundamental te convierte automáticamente en pobre y vulnerable".

Alquilar una casa en España se ha convertido en un auténtico infierno. Los precios no dejan de subir y los sueldos no acompañan. El resultado es demoledor: en solo diez años, el precio medio del alquiler ha aumentado un 94%, según los datos de Fotocasa.

Una subida que está empujando a miles de personas a una situación límite. Los expertos lo tienen claro: si destinas más del 35% de tus ingresos a pagar la vivienda, entras en riesgo de pobreza. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en muchas ciudades.

El caso de Málaga es uno de los más extremos. Allí, acceder a una vivienda en alquiler obliga a destinar hasta el 56% de los ingresos medios. Más de la mitad del sueldo solo para tener un techo.

Una situación que ha denunciado la sindicalista Afra Blanco en Al Rojo Vivo, que pone el foco en el problema de fondo: "Si destinas más del 35% de los ingresos exclusivamente a la vivienda, entras en un riesgo de pobreza. En Málaga tienes que destinar un 56% de los ingresos para acceder a la vivienda", explica.

Pero Blanco va más allá y lanza una advertencia clara: acceder a un derecho fundamental está convirtiendo a la gente en pobre. "Literalmente, si accedes a un derecho fundamental como es el derecho al refugio, te conviertes automáticamente en pobre y en vulnerable", denuncia.

Para la sindicalista, la clave está en el desajuste entre los salarios y el coste real de la vida. El alquiler se dispara mientras los sueldos se quedan atrás, vaciando de contenido el propio concepto de trabajo digno: "Esta es la cuestión que hay que reclamar y denunciar. Los salarios no son suficientes y, si el salario no es suficiente para poder vivir y sobrevivir con dignidad, pierde su sentido de ser".

Mientras tanto, el mercado del alquiler sigue tensionado, los precios no bajan y tener una vivienda se aleja cada vez más de ser un derecho para convertirse en un lujo. Un problema estructural que ya no afecta solo a los más vulnerables, sino también a la clase media, atrapada en un sistema donde pagar el alquiler significa renunciar a todo lo demás.

