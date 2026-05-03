Pedro Rodríguez, sobre Trump: "Es muy agresivo y hay que prepararse para las consecuencias; ya se habla de Ceuta y Melilla"

"Yo siempre digo que si algo ha aprendido Donald Trump es a apretar donde más duele", afirma Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales en laSexta Xplica. El experto señala además que se trata de alguien "extremadamente vengativo" y advierte sobre Ceuta y Melilla.

El profesor de Relaciones Internacionales Pedro Rodríguez asegura en laSexta Xplica que Donald Trump "se ha situado a sí mismo en un callejón cuya única salida es la escalada".

Durante su intervención, Rodríguez afirma que el mandatario estadounidense "asume de alguna manera que le puede imponer condiciones a Irán, como si Irán se hubiera rendido incondicionalmente, lo cual está muy lejos de la realidad".

El analista subraya que, si se repasan "los grandes pilares que hay detrás en la mesa de negociaciones", se observa que el programa nuclear iraní "sigue intacto", y que el país dispone, "gracias a Donald Trump, de media tonelada de uranio enriquecido a punto de caramelo para desarrollar bombas atómicas nucleares".

Asimismo, destaca que Irán conserva "por lo menos, el 70% de su capacidad de misiles" y que mantiene a sus aliados regionales. Rodríguez añade que a este escenario "se suma el estrecho de Ormuz. Cerrado, pero más cerrado que nunca", lo que incrementa la tensión en la región.

En este contexto, plantea que "cabría esperar que si los iraníes ofrecieran cualquier cosilla que le sirviera a Trump para construir una victoria, pues a lo mejor podría desdecirse y plantear las cosas de otra manera".

"Yo siempre digo que si algo ha aprendido Donald Trump es a apretar donde más duele", afirma el experto, quien señala además que se trata de alguien "extremadamente vengativo". "Creo que hay que prepararse muy seriamente para las consecuencias que se le puedan ocurrir. Ya en el Congreso de Estados Unidos hablan abiertamente de dónde están situadas Ceuta y Melilla, en qué territorio, de qué país y a partir de ahí, pues ya nos podemos imaginar", se teme.

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