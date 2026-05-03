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Merz cumple un año en el poder con su popularidad bajo mínimos: un 80% de los alemanes afirma estar descontento con su gestión

Los detalles En un ranking de popularidad realizado en el país, Merz ocupa el último lugar (el puesto 20 de 20) situándose por debajo de cualquier otro líder político relevante en Alemania.

Friedrich Merz, canciller alemán, en una imagen de archivo
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Con toda la polémica con la retirada de soldados estadounidenses de Alemania todavía latente, Friedrich Merz cumple un año como canciller alemán con su popularidad bajo mínimos. Según las encuestas realizadas precisamente por el aniversario, un 80% de los alemanes están insatisfechos con su gestión.

"Los alemanes no estás satisfechos con su trabajo, es un récord de las encuestas, nunca un canciller ha sido tan rechazado como él", ha afirmado un periodista en la cadena 'NTV'.

Pero no solo eso, sino que en el ranking de popularidad, Merz ocupa el último lugar (el puesto 20 de 20) situándose por debajo de cualquier otro líder político relevante en Alemania. Y, cuando le preguntan qué ha mejorado del país desde que es canciller, él se limita a decir que "es muy temprano para sacar conclusiones".

Como es lógico, su bajada de popularidad trae una subida de otra formación, que en este caso es AfD. La ultraderecha alemana sería la primera fuerza con un 28% de los votos, según los sondeos de 'DeutschlandTrend'. Una cantidad de voto que haría imposible hacer un cordón sanitario ya que ninguna coalición sería posible sin contar con ellos.

La postura militarista del canciller alemán, incluyendo la reintroducción de la mili voluntaria y el drástico aumento del gasto en defensa, ha generado rechazo en el país. También la complacencia de canciller hacia Donald Trump por encima de sus socios europeos no convence a parte del electorado alemán y otros, en cambio, critican que afirmara que Estados Unidos estaba siendo "humillado" en las negociaciones por Irán.

Lo que está claro es que mientras la popularidad de Merz está en caída libre, la ultraderecha lidera las encuestas por primera vez desde 1945.

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