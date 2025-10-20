Afra Blanco estalla contra un empresario que dice que con la cuota de autónomos no paga derechos: "No sabes lo que dices"

El empresario David Ariza asegura que pagan la cuota de autónomos con cero derechos, algo que indigna a Afra Blanca y que hace que José Yélamo interrumpa: "Se está confundiendo lo que son impuestos con lo que son cotizaciones".

David Ariza, propietario de 'Rices & Bones' protagoniza un acalorado debate sobre los impuestos con Afra Blanco en el plató de laSexta Xplica. "Siempre pienso lo mismo, España ideológicamente siempre ha sido un país hostil contra el empresario", asegura Ariza. Y es que el empresario insiste en que "fiscalmente lleva cinco años siendo hostil contra el empresario, pero es que ahora también es hostil contra el trabajador".

"Un autónomo que tenga una sociedad que está pagando cerca de 400 euros de cuota, más la retención de IRPF está pagando cerca de 800 euros mensuales con cero derechos", destaca Ariza en el plató, donde Afra Blanco interrumpe indignada: "¿Qué dices?, tú eres el autónomo, ¿qué significa la cuota?, ¿cómo sin cero derechos?". "Decídeselo a la gente, ¿qué es lo que lleva la cuota?, a ver que venís a ilustrarnos, ¿qué derechos pagas con la cuota?", insiste Afra Blanco al empresario.

"No saben lo que están diciendo", asegura Afra Blanco en el plató después de que Ariza no conteste a sus preguntas sobre qué derechos pagan con esa cuota. "Contingencias, formación, cese de actividad...", enumera Afra sobre todos los derechos que el empresario paga con esa cuota de autónomo. Un momento que se vuelve más tenso con la irrupción de más autónomos en plató, por lo que José Yélamo se ve obligado a intervenir para explicar las cosas.

"Estamos volviendo loca a la gente en su casa", asegura el presentador, que afirma que "se está confundiendo lo que son impuestos con lo que son cotizaciones sociales": "Cuando un autónomo paga cotizaciones sociales está pagando para asegurarse sus propios derechos como cubrir una baja o una prestación y cuando paga impuestos, los paga por las infraestructuras, carreteras... etc".

