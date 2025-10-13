Afra Blanco, sindicalista, da su solución para el problema de la vivienda: "Friamos a impuestos a los que compran para invertir"

"Yo digo que en la primera vivienda el ITP baje al cero, para todas las edades, pero los que se dedican a especular friámosles a impuestos", proponía Afra Blanco en este debate de laSexta Xplica.

En un programa de laSexta Xplica del pasado mes de agosto, el espacio de la cadena de Atresmedia ponía sobre la mesa una serie de datos que constataban que, efectivamente, en España es cada vez más difícil acceder a la compra de una vivienda. De hecho, este año, los precios subirán un 7% de media. "Estamos generando una España que se tiene que pluriemplear para poder garantizar un derecho a techo, por lo tanto, un derecho a ser un ciudadano de pleno derecho", reflexionaba la sindicalista Afra Blanco.

Uno de los motivos, afirmaban algunos expertos en el programa, es que no hay suficiente vivienda en nuestro país. "Si nos lo creemos, fríamos a impuestos a los que están acaparando la vivienda y a los que están comprando vivienda para invertir y especular", sentenciaba.

Blanco era consciente de que se trata de una "medida polémica e incómoda". "Pero si no hay viviendas para los trabajadores -porque tenemos que usarlas para los turistas-, no entiendo muy bien por qué uno está comprando una segunda vivienda en Lavapiés (Madrid) si no es para especular", destacaba.

