La economista María José Tarancón, a un inversor que se ha mudado a Andorra: "Mal empresario serás si me dices que allí no pagas IVA"

"Los impuestos hay que pagarlos aquí y se han de pagar racionalmente", defiende María José Tarancón, economista, en laSexta Xplica. El programa de debate pone sobre la mesa una cuestión: ¿existe hoy en España un furor antiimpuestos? Cada vez más, los jóvenes demonizan los impuestos. Pero, ¿tienen razones para quejarse?

Pascual Ariño, un inversor inmobiliario afincado en Andorra desde principios de año, acaba de asegurar que "en España se paga una salvajada de impuestos" y menciona, entre ellos el IVA. "Yo no estoy de acuerdo con que te vayas a Andorra", le afea Tarancón. "Tu opinión me da exactamente igual", responde, momento en el que la discusión llega a un tono que obliga a José Yélamo, presentador del espacio, a intervenir. "Esta es una expresión desafortunada, porque aquí todas las opiniones son importantes. Se trata de hacer un debate enriquecedor", recuerda.

La economista retoma su intervención echando la culpa del problema de España a la falta de cultura financiera. "Para los empresarios, el IVA no es un impuesto", asegura contradiciendo a Ariño. "Es un impuesto neutro que nos da exactamente igual. Tú dices: 'Yo en Andorra no pago IVA'... poco empresario serás, porque aquí, tampoco. Aquí lo cobras y te lo deduces", explica.

"Mal empresario serás si me estás diciendo que en Andorra no pagas IVA", insiste. "Aquí lo que hay que hacer es estar en España y votar en contra de los impuestos que estamos pagando, porque se están aplicando mal. Lo que es una vergüenza es que un autónomo que tenga de beneficio neto 600 euros, tenga que pasar de autónomos 207 euros.

