La contundente respuesta de Gonzalo Bernardos al hostelero David Ariza: "¡Os estáis forrando!"

Gonzalo Bernardos ha respondido de manera contundente al empresario David Ariza. El economista ha puesto el foco, en laSexta Xplica, en el mundo de la restauración y en la "subida espectacular" que ha habido en estos años.

"Oye, en restauración habéis subido mucho los costes, lo que cobráis a la gente. La subida es espectacular... Os estáis forrando, pero los camareros y los cocineros no", afirma Bernardos.

Y habla sobre la "distribución desigual" en cuanto al reparto de ganancias: "Mucho para vosotros, y poco para los trabajadores".

"No me hace falta tener un restaurante para saber cómo funciona, que lo sé perfectamente. Pero qué te crees, si tú no tienes ni control de costes. Si la mayoría de empresas no tiene", concluye.