Una jubilada, a un inversor inmobiliario que se ha mudado a Andorra: "Es una vergüenza que te hayas ido"

"¿Cuando te pongas enfermo, vas a venir a que te curen los médicos que no pagas?", le reprocha Maribel Mesón a Pascual Ariño, un inversor inmobiliario que se mudó a Andorra en enero porque en España se paga una "salvajada de impuestos".

"En España se paga una salvajada de impuestos", critica Pascual Ariño, inversor inmobiliario afincado en Andorra desde enero, durante su intervención en laSexta Xplica donde el programa puso el foco en el "furor anti impuestos".

"El IVA, el IRPF, la cuota de autónomos y la asesoría, porque no sabemos de educación financiera y no sabemos presentar la declaración de la renta, ni los impuestos, ni nada, ¿qué le queda a esa persona para vivir?", lanzaba la pregunta el inversor inmobiliario en el plató, a lo que Maribel Mesón, una jubilada, le respondía tajante: "¿Cuando te pongas enfermo, vas a venir a España a que te curen los médicos que no pagas?".

"Con esa situación nos vamos a tener que ir todos a Andorra porque, ¿te has ido a Andorra porque aquí cotizas mucho? Es una vergüenza que un español como tú tenga que cotizar en Andorra cuando estamos aquí teniendo a gente trabajadora y obrera que viene de otro lado", intervino la jubilada.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el tenso debate entre ambos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.