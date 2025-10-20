El juez acepta la personación como acusación popular del PP en la causa que investiga a Leire Díez

El contexto El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid imputó el pasado 31 de julio a la supuesta 'fontanera' del PSOE por cohecho y tráfico de influencias y la citó a declarar como investigada el 11 de noviembre.

El juez Arturo Zamarriego ha permitido al PP actuar como acusación popular en la investigación contra Leire Díez, conocida como la supuesta 'fontanera' del PSOE, por cohecho y tráfico de influencias. El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid la imputó el 31 de julio, citándola a declarar el 11 de noviembre. La investigación comenzó tras una denuncia de Hazte Oír y cuenta con el respaldo de la Fiscalía. Díez fue señalada por audios en los que solicitaba información comprometedora sobre miembros de la UCO y del fiscal Anticorrupción. Tras la polémica, dejó el PSOE y alegó que los audios formaban parte de una investigación periodística.

El juez Arturo Zamarriego ha aceptado la personación como acusación popular del PP en la causa que investiga a Leire Díez, la supuesta 'fontanera' del PSOE, según un escrito al que ha tenido acceso laSexta. Es el juzgado donde se han ido acumulando las distintas denuncias contra ella.

El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid imputó el pasado 31 de julio a la supuesta 'fontanera' del PSOE por cohecho y tráfico de influencias. Además, el juez, Arturo Zamarriego, la citó a declarar como investigada el próximo 11 de noviembre. Una decisión que tomó a partir de una denuncia de Hazte Oír y con el aval de la Fiscalía.

A la ya exmilitante socialista la señalan una serie de audios en los que aparentemente pedía trapos sucios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, concretamente del teniente coronel Antonio Balas, o del fiscal Anticorrupción José Grinda.

Después de trascender esas grabaciones, Díez se dio de baja como militante y adujo que los audios se encuadraban en una supuesta investigación periodística para escribir un libro. Incluso ofreció una surrealista comparecencia ante los medios en la que irrumpió un furibundo Víctor de Aldama, que la increpó y casi llega a las manos con el empresario Pérez Dolset, que acompañaba a Díez.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.