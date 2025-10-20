Ahora

Presunta 'fontanera' del PSOE

El juez acepta la personación como acusación popular del PP en la causa que investiga a Leire Díez

El contexto El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid imputó el pasado 31 de julio a la supuesta 'fontanera' del PSOE por cohecho y tráfico de influencias y la citó a declarar como investigada el 11 de noviembre.

Imagen de archivo de la exmilitante socialista Leire DíezImagen de archivo de la exmilitante socialista Leire DíezAgencia EFE
El juez Arturo Zamarriego ha aceptado la personación como acusación popular del PP en la causa que investiga a Leire Díez, la supuesta 'fontanera' del PSOE, según un escrito al que ha tenido acceso laSexta. Es el juzgado donde se han ido acumulando las distintas denuncias contra ella.

El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid imputó el pasado 31 de julio a la supuesta 'fontanera' del PSOE por cohecho y tráfico de influencias. Además, el juez, Arturo Zamarriego, la citó a declarar como investigada el próximo 11 de noviembre. Una decisión que tomó a partir de una denuncia de Hazte Oír y con el aval de la Fiscalía.

A la ya exmilitante socialista la señalan una serie de audios en los que aparentemente pedía trapos sucios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, concretamente del teniente coronel Antonio Balas, o del fiscal Anticorrupción José Grinda.

Después de trascender esas grabaciones, Díez se dio de baja como militante y adujo que los audios se encuadraban en una supuesta investigación periodística para escribir un libro. Incluso ofreció una surrealista comparecencia ante los medios en la que irrumpió un furibundo Víctor de Aldama, que la increpó y casi llega a las manos con el empresario Pérez Dolset, que acompañaba a Díez.

