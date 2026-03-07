Ahora

Reflexión en La Roca

Marta G. Aller advierte del peligro de que Trump "siga adelante con la amenaza del embargo" comercial a España: "Necesitamos el gas estadounidense"

La periodista ha señalado que el embargo que se hizo a rusia por la invasión de Ucrania nos afectó menos "porque éramos menos dependientes del gas ruso que, por ejemplo, Alemania. Sin embargo, G. Aller ha destacado que para nosotros sí es necesario el que viene de EEUU.

Marta G. Aller

Marta G. Aller ha señalado en La Roca que "el embargo comercial que se hizo a Rusia por la invasión de Ucrania" en España "nos afectó menos porque éramos menos dependientes del gas ruso que, por ejemplo, Alemania, que eran tremendamente dependientes".

Sin embargo, la periodista ha destacado que "necesitamos el estadounidense". "Como a Trump se le cruce un cable y tire para adelante con la amenaza del embargo, que es un disparate por completo, porque eso solo se ha aplicado a dictaduras, como Cuba y demás, pero si siguiera adelante con ese disparate, España sí necesita el gas estadounidense", ha advertido.

Así, G. Aller ha alertado de que "aquí un conflicto que no sabemos qué dimensiones puede tomar y con agentes tan imprevisibles como Trump y los que le siguen, los que le bailan el agua". "Hay que tener mucho cuidado", ha expresado.

En lo referente a Putin, G, Aller ha subrayado que "escuchamos al principio del todo que dijo que este ataque se saltaba a la legalidad internacional", lo que "considera una broma de mal gusto" el hecho de que el líder ruso "pueda afear que alguien se salte la legalidad internacional". Además, la periodista ha apuntado que "Rusia puede verse beneficiada indirectamente porque el aumento del precio del petróleo y la mayor dependencia al gas, cortando el estrecho de Ormuz, hace a Rusia un agente mucho más relevante".

