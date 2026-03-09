Marta García Aller ve la economía en vilo por la guerra de Irán: "Depender de un conflicto fuera de control nos dará muchos sustos"

El análisis de la periodista en Al Rojo Vivo señala la credibilidad de Donald Trump como factor clave. "Los mercados no cayeron antes por la idea del 'TACO': Trump Always Chickens Out, que Trump suele echarse atrás", explica.

El análisis económico del impacto de la guerra con Irán que hizo la periodista de 'El Confidencial' Marta García Aller en el programa Al Rojo Vivo apunta a un factor clave: la credibilidad de Donald Trump. Según explicó, los mercados han reaccionado con relativa calma hasta ahora porque daban por hecho que el presidente estadounidense terminaría reculando, una percepción que en el ámbito financiero se ha resumido en la idea del "TACO" —Trump Always Chickens Out, es decir, que Trump suele echarse atrás.

Sin embargo, ese escenario podría estar cambiando. García Aller advierte de que el hecho de que Trump siga decidido a continuar en una guerra sin objetivos claros, sumado a que el régimen iraní haya elegido como nuevo líder supremo a Mojtaba Jamenei —precisamente el candidato que Trump dijo no querer— "da a entender que lo tiene fuera de control".

"Si la economía mundial depende de una guerra que está fuera de control, vamos a tener muchos sustos", ha concluido. El impacto no se limita al precio del petróleo. Cuando sube el crudo, encarece el combustible y la gasolina, pero también repercute en la inflación, en el precio de los alimentos, en el transporte o en el turismo. "La economía está en vilo por una guerra cuyos objetivos ni siquiera sabemos cuáles son", ha advertido.

