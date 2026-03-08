Leire Pajín, a quienes dicen que el 'No a la guerra' de Sánchez tiene fines políticos: "Desde el 2003 el PSOE no se ha movido de su coherente posición"

"Igual que salimos hace 20 años para decir 'No a la guerra', salimos ahora con la misma determinación y la misma coherencia. Nosotros no nos hemos cambiado de posición", ha defendido la exministra de Sanidad.

Leire Pajín ha reconocido que le parece "un poco curioso" que haya gente que piense que el 'No a la guerra' de Pedro Sánchez es un eslogan de campaña. "Yo viví muy en primera línea el 'No a la guerra' del año 2003 y, desde entonces, el PSOE no se ha movido de su posición coherente", ha defendido.

En este sentido, la exministra de Sanidad ha subrayado que su posición "es precisamente defender que incluso los conflictos tienen que resolverse dentro de una legalidad internacional, que importa ir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, discutir, debatir y acordar aquello que se puede y no se debe hacer; que la ley internacional no es otra cosa que tener normas para que no todo el mundo, y sobre todo el más poderoso, pueda hacer algo".

Así, Pajín ha manifestado que "igual" que salieron "hace 20 años" a decir "No a la guerra", lo hacen ahora "con la misma determinación y la misma coherencia". "Nosotros no hemos cambiado", ha concluido.

