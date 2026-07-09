¿Por qué hay realmente tantas bajas laborales? Camarero señala las tres principales razones, y no son por fraude

El periodista ha asegurado que el "fraude" en las bajas laborales del que habla Alberto Núñez Feijóo es "una parte pequeña que no se puede extrapolar al todo", desvelando dónde está realmente el origen de este problema.

José María Camarero ha desvelado en Al Rojo Vivo las tres razones por las que el absentismo laboral ha aumentado estos años, dejando claro que ninguno de los principales motivos es el fraude.

De esta forma, en respuesta a las declaraciones que realizó Alberto Núñez Feijóo sobre este tema, el periodista ha aclarado que el fraude es una "parte pequeña" de este problema que no se puede extrapolar al todo.

Por tanto, ha explicado que, entre las tres razones tasadas y estudiadas que existen para explicar el origen de este aumento de las bajas, se encuentra el envejecimiento de las plantillas y el retraso de la edad de jubilación.

En segundo lugar, otro motivo son los problemas traumatológicos, que conllevan "muchas listas de espera y retrasos en los procesos de rehabilitación".

Por último, la tercera razón es la "falta de coordinación entre las comunidades autónomas y la Seguridad Social", lo que provoca un gran gasto, pérdida de productividad y de competititvidad.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.