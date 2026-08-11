Afra Blanco, sobre la "no normalidad" en Ceuta: "Es una imagen inaceptable desde cualquier punto de vista moral y ético"

Según Blanco, es importante recordar el artículo 35 de la Ley de Extranjería: "En el caso de Ceuta, automáticamente se tiene que desplegar la cooperación pero a día de hoy tenemos a menores de edad durmiendo en las calles".

En el debate de actualidad sobre la crisis migratoria de Ceuta en Al Rojo Vivo, la sindicalista Afra Blanco asegura que más celeridad no significa menos garantías. "Significa más recursos. Que Ceuta hoy no tiene más recursos que hoy sí debería de tener", puntualiza Blanco.

Según Blanco, además, hay que recordar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, cuando el sistema de protección está saturado y ya lo estaba previamente. "En el caso de Ceuta, automáticamente se tiene que desplegar esa cooperación. Pero automáticamente no ha existido y a día de hoy tenemos a menores de edad durmiendo en las calles y yo creo que esta es una imagen que además de partirnos el corazón a todos y a todas", remarca la sindicalista.

Blanco destaca también que somos perfectamente conscientes de que "si nuestro país tiene la capacidad y los recursos para poderlos atender, es que además la imagen no es aceptable desde todo punto de vista legal, moral o ético". La sindicalista aboga entonces por hacer un ejercicio de crítica.

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