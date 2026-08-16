Una activista, sobre quienes defienden bajar impuestos: "Estoy cansada de meterme en redes sociales y ver a 'cayetanos' hablando de esto"

La activista María González estalla después de la intervención en laSexta Xplica del empresario Jorge Branger, quien asegura que nos están "robando" con los impuestos.

El debate sobre la fiscalidad vuelve a ocupar el centro de la conversación en laSexta Xplica, donde activistas, trabajadores y empresarios confrontan sus puntos de vista sobre los impuestos. La cuestión que sobrevuela el debate es clara: ¿pagamos demasiado y se utiliza correctamente el dinero recaudado? En este contexto, el empresario Jorge Branger es el primero en intervenir.

"La definición de 'robar', según la RAE, es tomar o quitar con fuerza lo ajeno sin consentimiento. Podría ser la definición de lo que hace el Gobierno con nuestros impuestos", afirma Branger al inicio de su intervención. El empresario pide además "que la gente abra los ojos" y recupera una de sus frases habituales, que pide incluso que sea colgada en el plató: "una multa es un impuesto por hacer el mal y un impuesto es una multa por hacer el bien".

Branger sostiene que los ciudadanos están "quitando" el 50 % de aquello que generan pese a que, según asegura, "apenas utilizar" el 10 % de esos recursos. En su exposición, afirma también que únicamente el 1 % se destina a las carreteras y que el 6,5 % acaba en la sanidad.

La activista María González responde a sus argumentos cuestionando la manera en la que se plantea el debate fiscal. "Hay un problema con los impuestos", señala, antes de añadir: "Ustedes están muy organizados".

González dirige entonces sus críticas hacia quienes defienden una rebaja de impuestos, especialmente a través de las redes sociales. "Estoy cansada de meterme en las redes sociales y ver a 'cayetanos', niños pijos y de papá y mamá hablando de bajar impuestos o si hay que quitar impuestos en TikTok, sobre todo el impuesto de sucesiones. Son jóvenes que heredan cosas millonarias que no heredamos la gran mayoría, que somos gente trabajadora, de clase media baja", sentencia.

A su juicio, el problema reside también en que ese discurso se intenta "vender" a personas cuya principal fuente de ingresos es una nómina "y no de una herencia millonaria", una situación que, según apunta, podría no ser la que afronte Branger en el futuro. "Es la gente que tiene una nómina baja. ¿Y de quién es la culpa de esa nómina tan baja? De ustedes, porque no quieren pagarle a la gente", afirma mientras señala directamente al empresario.

Branger responde defendiendo su trayectoria personal y reivindicando el valor del esfuerzo. "Lo digo aquí, frente a España: sí, soy un pijo; sí, estudié en una universidad privada, y sí, soy de barrio, de barrio de Salamanca y no me avergüenzo. No entiendo por qué en España nos avergonzamos del trabajo duro. A mí nunca me faltó de nada porque mi padre trabajó duro", sostiene.

González replica inmediatamente poniendo el foco en el esfuerzo de las personas que no parten de las mismas condiciones: "¿Qué pasa, que el resto de personas que estamos aquí no trabajamos duro? ¿No nos esforzamos?", pregunta durante el enfrentamiento.

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