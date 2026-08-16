Wyoming plantea que "toda la izquierda vaya en la misma lista, también el PSOE": "Pero va a decir que 'nanai', porque ve aquí a un enemigo"

"La izquierda históricamente tiene ideales y manuales, pero la derecha solo tiene intereses", sentenciaba El Gran Wyoming en esta entrevista que concedió a laSexta Xplica.

José Yélamo entrevistaba en laSexta Xplica a El Gran Wyoming en este programa que el programa vuelve a emitir en parte esta noche y, en su charla, hablaban, entre otros asuntos, sobre la propuesta de Rufián de hacer un 'frente de izquierdas' para las próximas elecciones.

"La izquierda, históricamente tiene ideales y manuales. La derecha solo tiene intereses y hay uno claro: 'vamos a forrarnos con esto'. Y ahí sí que pujan todos los poderes reales del Estado", sentenciaba el presentador de El Intermedio, que señalaba al dinero como gran y único motor. "Si quisieran los señores de los bancos, al PSOE mañana les cerraban todas las sedes", aseguraba.

Wyoming pensaba que esa unidad de la izquierda es posible, pero solo "estratégica". "Ya se hizo, en 1936, con una consecuencia que todos conocemos. Se llamó 'Frente Popular'", contaba, para después destacar que "ahí había republicanos de derechas, gente de comunión diaria, republicanos de izquierdas, comunistas y anarquistas". "Ahí la derecha vio que no iba a volver a ganar y dio un golpe de Estado", explicaba.

Para él, lo ideal sería que "el PSOE se uniera" a esta nueva lista unificada. Pero a su juicio, eso no va a pasar porque "el PSOE ve aquí a un enemigo, no un socio con el que aliarse".

"Todos los logros de los que presume Sánchez fueron imposiciones de cuando fue socio de Podemos", sentenciaba. "Les fueron sacando muelas al PSOE con alicates y sin anestesia, aunque hoy sea la carta de presentación del Partido Socialista", recalcaba.

Wyoming echaba mano de las encuestas cuando Yélamo le preguntaba si es posible que Vox llegue al Gobierno y hablaba también de Rufián como posible nuevo líder de la izquierda: "Por lo menos es el que lo propone, que eso ya es un paso muy importante y alguien tenía que hacerlo. Y de hecho, lo propone en contra de su partido".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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