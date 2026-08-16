Wyoming, sobre el rey emérito: "Que vuelva, que Hacienda le está esperando para que aclare dónde cojones tiene su fortuna"

En su entrevista para laSexta Xplica, El Gran Wyoming cargaba contra el rey emérito tras la publicación de sus memorias e insistir que no tenía que pedir perdón por nada.

"No nos olvidemos de que es un señor que se escapó con nocturnidad porque la Justicia le andaba persiguiendo", recalcaba El Gran Wyoming en esta entrevista en laSexta Xplica sobre Juan Carlos I. "Es que lo que ha quedado en el inconsciente colectivo es que lo echaron los de Bildu o algo así", decía asombrado.

Wyoming destacaba que el rey emérito podía volver cuando quisiera a España, que tiene "las puertas abiertas", pero con un matiz: "Cuando vuelva, si vuelve, tendrá que someterse a las leyes españolas y Hacienda le está esperando para que aclare dónde cojones tiene la fortuna".

El presentador de El Intermedio recordaba las palabras de Valle-Inclán sobre el abuelo de Juan Carlos I: "Dijo que Alfonso XIII no se había ido para evitar derramamiento de sangre, si no que se iba, 'como todos los Borbones, por ladrón'". "Lo mismo es un episodio más de esa monarquía que es así", reflexionaba.

También recordaba "el cristo diplomático" que él cree que se montó cuando salió en la revista Forbes y sacaba a relucir que le dio 65 millones de euros a Corinna - "el amor de su vida que entonces él creía"- de un solo pago para que se lo invirtiera.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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