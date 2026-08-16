José Yélamo, sobre quienes dicen que el dinero de los impuestos se va en corrupción: "Es un discurso demagógico y tampoco es así"

Alberto Sotillos, sociólogo, epxlica el impacto de la corrupción en la economía y el presentador de laSexta Xplica aclara que no representa un alto porcentaje de los impuestos que pagamos.

El debate sobre los impuestos regresa a laSexta Xplica y Alberto Sotillos, sociólogo, responde al empresario Jorge Branger, quien acaba de asegurar que el Estado nos roba. "Imagínate que viene un ladrón y que por cada euro que te ha robado te devuelve 1,80", contesta. "Esos son los impuestos y esa es la inversión pública", insiste.

"El multiplicador fiscal supone que por cada euro que se recauda público aumenta el PIB desde 1,10, 1,20 o 1,40, depende de si es infraestructura, educación...", asegura. "Cada euro que damos a lo público bien gestionado retorna en aumento del PIB", añade. "Fíjate si es rentable que algunas empresas se meten en la sanidad y en la educación porque sabe que puede convertir un euro en mucho más", analiza.

Sin embargo, la clave para él de esta gestión de los impuestos es que sea "eficaz": "¿En qué se pierde? En corrupción. Y ese es el tema". Una afirmación que José Yélamo quiere matizar: "¿Cuánto representa la corrupción? No banalizo, es gravísimo. Pero en el global del presupuesto de un país... Por poco que sea es gravísimo, pero lo digo porque este discurso a veces es demagógico y se utiliza por parte de algunas fuerzas y de gente antipolítica, y esto tampoco es así", destaca el presentador de laSexta Xplica.

Sotillos da el dato: "Algunos la sitúan en 90 mil millones, pero no creo que sea tanto. Los estudios mejor valorados la ponen en 40 mil millones". Además, señala también a la ineficacia por las duplicidades.

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