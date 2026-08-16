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José Yélamo, sobre quienes dicen que el dinero de los impuestos se va en corrupción: "Es un discurso demagógico y tampoco es así"

Alberto Sotillos, sociólogo, epxlica el impacto de la corrupción en la economía y el presentador de laSexta Xplica aclara que no representa un alto porcentaje de los impuestos que pagamos.

José Yélamo, sobre quienes dicen que el dinero de los impuestos se va en corrupción: "Es un discurso demagógico y tampoco es así"

El debate sobre los impuestos regresa a laSexta Xplica y Alberto Sotillos, sociólogo, responde al empresario Jorge Branger, quien acaba de asegurar que el Estado nos roba. "Imagínate que viene un ladrón y que por cada euro que te ha robado te devuelve 1,80", contesta. "Esos son los impuestos y esa es la inversión pública", insiste.

"El multiplicador fiscal supone que por cada euro que se recauda público aumenta el PIB desde 1,10, 1,20 o 1,40, depende de si es infraestructura, educación...", asegura. "Cada euro que damos a lo público bien gestionado retorna en aumento del PIB", añade. "Fíjate si es rentable que algunas empresas se meten en la sanidad y en la educación porque sabe que puede convertir un euro en mucho más", analiza.

Sin embargo, la clave para él de esta gestión de los impuestos es que sea "eficaz": "¿En qué se pierde? En corrupción. Y ese es el tema". Una afirmación que José Yélamo quiere matizar: "¿Cuánto representa la corrupción? No banalizo, es gravísimo. Pero en el global del presupuesto de un país... Por poco que sea es gravísimo, pero lo digo porque este discurso a veces es demagógico y se utiliza por parte de algunas fuerzas y de gente antipolítica, y esto tampoco es así", destaca el presentador de laSexta Xplica.

Sotillos da el dato: "Algunos la sitúan en 90 mil millones, pero no creo que sea tanto. Los estudios mejor valorados la ponen en 40 mil millones". Además, señala también a la ineficacia por las duplicidades.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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