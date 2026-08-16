Wyoming, sobre Ayuso tras haber sido nombrada una de las 100 personas más influyentes para los sionistas: "Es una desalmada"

El Gran Wyoming cargaba contra Isabel Díaz Ayuso por su posicionamiento sobre Israel y Trump. En una entrevista con José Yélamo, calificaba de "desalmada" su postura ante la ofensiva de Netanyahu y cuestionaba sus decisiones.

"Lo de esta mujer yo no me lo explico", aseguraba El Gran Wyoming en esta entrevista para laSexta Xplica haciendo referencia a Isabel Díaz Ayuso. José Yélamo acababa de recordar que la presidenta de la Comunidad de Madrid había sido nombrada recientemente por una publicación sionista importante en EEUU como una de las personas más influyentes para los sionistas en el último año. "Con la que está cayendo y con lo que está haciendo Netanyahu", remataba el periodista.

El presentador de El Intermedio tenía clara su sentencia: "Es una desalmada en este asunto". "Se hace fotos con los ciclistas de Israel, quiere darles premios, quiere celebrar el día de América en homenaje a Trump... pero si Trump es un criminal de guerra, un cliente VIP de una red de pederastia", se indignaba Wyoming.

"Fíjate lo rápido que actuaron todos contra Putin en Ucrania, que Rusia no puede participar en competiciones deportivas internacionales y han embargado las cuentas de personas que apoyan a Putin", destacaba, para después preguntarse por qué estos países mantienen relaciones diplomáticas con Israel, si Netanyahu "es un genocida desalmado".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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