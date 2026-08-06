La propuesta de Isma Juárez a Díaz Ayuso: "¿Quiere bajar los impuestos para que nos podamos permitir las entradas a la F1?"

El reportero acudía a la alfombra roja de los Premios Laureus donde pudo charlar con deportistas y algunos políticos como José Luis Martínez-Almeida.

Isma Juárez asistía a la alfombra roja de los Premios Laureus, considerados los Oscar del deporte. En este acto coincidía, de nuevo, con el exfutbolista brasileño Cafú y su mujer, Mariah Moráis. Esta le recordaba, precisamente, de la edición anterior en la que el reportero alabó la piel de su marido.

En esta ocasión, Moráis contaba a Juárez que Cafú bailaba samba. El reportero aprovechaba la oportunidad para pedirle que lo demostrara frente a las cámaras de El Intermedio. "Bailar es muy peligroso", decía este. A pesar de ello, se animaba a bailar con su pareja.

Después, se encontraba con José Luis Martínez Almeida, que le preguntaba al reportero si hacía deporte. "Todo lo que me manden", respondía Isma, "por eso no hago nada bien". "De forma voluntaria nada...", añadía el alcalde de Madrid. "Solo lo hago si me pagan", confesaba Juárez. "Eso tampoco está mal", apuntaba el regidor madrileño, "¿Y te paga bien? ¿Por encima del salario mínimo?".

Juárez charlaba, después, con Luís Figo. El reportero le preguntaba al exfutbolista si había podido ver El Intermedio alguna vez. "El aniversario", respondía, "haciendo zapping". "Pero, muy bien, enhorabuena", añadía.

Otra de las invitadas fue Isabel Díaz Ayuso. El reportero se dirigía a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que señalaba que "la entrada más barata para la Fórmula 1 es de 400 euros". "¿Quiere bajar los impuestos para que nos la podamos permitir?", planteaba.

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