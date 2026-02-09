Jorge Branger: "Vito Quiles tiene diez veces más seguidores que el PSOE; en redes sociales gana la derecha y eso le da miedo a la izquierda"

El empresario Jorge Branger participa en el debate de laSexta Xplica, que pone sobre la mesa las diferentes opiniones y posturas surgidas tras el anuncio del Gobierno de que se prohibirá el uso de las redes sociales a los menores de 16 años.

A pesar de que, tal y como indica José Yélamo en laSexta Xplica, "todos los partidos (excepto Vox), de una forma o de otra, parecen estar de acuerdo", acerca de la prohibición del acceso a las redes sociales a los menores de 16 años que lanza el Gobierno, son muchas las voces que se han alzado en contra de esta medida.

Una de ellas es la del empresario Jorge Branger: "¿Se le puede llamar a esto dictadura ya o tenemos que seguir esperando?". Para él, esta prohibición es "sinónimo de votos, de regulación y de control" y no es casualidad que en esta misma semana haya anunciado también la subida de las pensiones. "Lo único que veo es que el PSOE se ha dado cuenta de que sus votos están en los mayores y no en los jóvenes", asegura Branger.

"En la derecha somos desorganizados..:", comienza a explica, pero el presentador le interrumpe para recordarle que "una vez" le dijo que era "de centro". "Me he ido desplazando a la derecha", dice entre risas. "Podemos ser desorganizados y pelearnos entre nosotros, pero en lo único en lo que ganamos, y con creces, es en el mundo de las redes sociales", sigue con su argumento.

Sin embargo, no cree que los algoritmos favorezcan el discurso de la derecha, pero sí defiende que Sánchez "ha intentado conectar" con la juventud pero no lo ha conseguido y por eso ha decidido "regularizarlo" y quitar esos votos del medio. "El líder de la oposición, Santiago Abascal, le dobla en seguidores al presidente del Gobierno. ¿Cómo es posible que Vito Quiles, un periodista, tenga 10 veces más seguidores que el PSOE? Alvise Pérez ha conseguido casi un millón de votos solo con las redes sociales y sin un minuto en la televisión nacional", defiende el empresario.

El presentador le corrige en un par de puntos: el primero, en que Santiago Abascal no es el líder de la oposición, sino Alberto Núñez Feijóo. También cuestiona que pueda llamarse a Alvise Pérez periodista.

"En redes sociales, gana la derecha y eso le da miedo a la izquierda y la intención es clarísima, que son los votos", concluye Branger.

