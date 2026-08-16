La tía de 'El Patrón' presume de Porsche Panamera pese a no tener carnet: "Lo vi barato y me lo compré"

Carmen Ramos, tía de 'El Patrón', sorprendió a Equipo de Investigación al explicar que tenía un Porsche Panamera valorado en 100.000 euros a su nombre pese a sus ingresos y no tener carnet de conducir.

En el reportaje 'El Patrón: Rico o muerto', que Equipo de Investigación recupera con motivo de su nueva emisión en laSexta, Glòria Serra puso el foco en Francisco Javier Ramos, conocido como 'El Patrón', un vecino de la Serranía de Cádiz investigado por la Policía por su presunta relación con delitos de blanqueo de capitales y tráfico de marihuana.

La investigación del programa apuntaba a una red en la que estarían implicados familiares y personas del entorno de Ramos. En uno de los fragmentos que ahora recuperamos, las cámaras del programa localizaron a Carmen Ramos, tía de 'El Patrón' y vecina de Puerto Serrano.

La mujer tenía a su nombre un Porsche Panamera, un vehículo que despertó el interés de los reporteros. Preguntada por cómo podía permitirse el coche, aseguró que recibía "tres pagas". "Lo vi barato, me gustó y me lo compré", respondió Carmen, quien reconoció ante las cámaras que "no tenía carnet de conducir". Entonces, ¿cómo utilizaba el Porsche? Según explicó, cuando necesitaba desplazarse "avisaba a un amigo de su marido para que la llevara", ejerciendo de chófer.

*El programa al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación que laSexta vuelve a emitir este finde semana.

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