Magda Oranich, sobre el Patronato de Protección a la Mujer: "Puedo afirmar que estaban peor las mujeres ahí que en las cárceles"

Un reportaje publicado en la 'Vindicación feminista' descubrió la existencia de estos centros. En el mismo se compartían los terribles testimonios de alguna de las internas.

El final del Patronato de Protección a la Mujer comenzó en los quioscos. Magda Oranich publicó un reportaje en la revista 'Vindicación feminista' titulado 'Patronato de protección a la mujer: Fábrica de subnormales'.

"Alguien me dio nota de qué había estos centros, que la gente no tenía ni idea", cuenta, "me advirtieron, no te dejan entrar, aquello es imposible, no se puede hacer nada. Pero yo lo intenté y entré". Y añade: "Puedo afirmar que estaban peor las mujeres ahí que en las cárceles".

Magda consiguió acceder a una de las sedes de Barcelona. Para convencer a las monjas se presentó como abogada, ya que no querían que los periodistas entraran. Esto le dio la oportunidad de hablar con algunas internas.

Las confesiones de las internas, que quedaron reflejadas en su reportaje, hizo que las autoridades persiguieran la revista de Oranich. "Quisieron secuestrarlo. Lo que pasa es que ya se había repartido. Y si secuestraron alguno ya, ni lo supimos. Ni tuvimos citaciones de juez, ni nada", recuerda.

La particularidad de este caso es que el reportaje fue publicado cuando Franco llevaba dos años muerto. Y es que su muerte, como señala Consuelo García del Cid, no provocó ningún cambio en los Patronatos. El fin del Patronato fue propiciado por el fallecimiento de una de las internas en circunstancias extrañas en el reformatorio de San Fernando de Henares. La actividad del Patronato siguió hasta el año 1985.

"La Transición fue un posfranquismo como una catedral", denuncia García del Cid. "De repente España tenía mucha prisa en sacar mujeres en pelotas y, mientras eso estaba sucediendo con tanta rapidez, nosotras no contábamos nada", añade.

