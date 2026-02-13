Así eran los partos en la Maternidad de Peña Grande, sede del Patronato: "Solo entraban a insultarnos"

Las supervivientes exponen que existían unas salas que llamaban 'del dolor'. En ellas tan solo había una cama de hierro y un crucifijo. Las jóvenes entraban cuando comenzaban los dolores de parto.

La maternidad de Peña Grande era una de las sedes del Patronato de Protección a la Mujer y estaba destinada a aquellas jóvenes que estaban embarazadas. La finalidad de esa sede no era ayudar a las futuras madres. "Si todos los centros son terroríficos, el de Peña Grande era el colmo", recuerda Paca Blanco, que también estuvo en esa sede, "yo fregaba los suelos con un tripón tremendo de rodillas".

Las jóvenes trabajaban casi hasta el día del parto. Como señala Carmen Guillén, sus condiciones eran muy malas, tanto de alimentación como de higiene. Paca cuenta que había unas salas que llamaban "de dolor" que era donde metían a las jóvenes cuando comenzaban a tener dolores de parto.

"Si chillabas o te dolía mucho, te entraban y te decían 'ahora es momento de que te arrepientas, pecadora. Y todo lo golfa que has sido y todo lo que has hecho, todos los pecados, le pidas perdón a nuestro Señor'", cuenta. Blanco expone que no las atendían ni revisaban que estuvieran dilatando correctamente, tan solo entraban a insultarlas.

Loli Gómez recuerda que ella se puso de parto a las seis de la tarde y estuvo toda la noche en una de esas salas sufriendo. "Me había rasgado entera, de adelante y atrás", expone, "tenía una escabechina". Las supervivientes cuentan que muchas mujeres murieron en esas salas.

