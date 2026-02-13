Loli Gómez cuenta por qué entró en un centro del Patronato: se quedó embarazada fruto de las violaciones de su padre

Ingresó en la Maternidad de Peña Grande en 1980, con tan solo 13 años. En ese momento estaba embarazada. Durante su estancia se vio obligada a dar en adopción a sus hijos, forzada por las religiosas.

Loli Gómez ingresó en uno de los centros del Patronato de Protección a la Mujer con tan solo 13 años. En concreto, fue en la Maternidad de Peña Grande, en Madrid, en el año 1980. En sus documentos se señalaba que Loli tenía problemas con su padre al que acusaba de haber abusado de ella.

Y es que Gómez llego a esta sede embarazada después de las repetidas violaciones de su padre. "Mi madre siempre estaba enferma", recuerda. Cada vez que estaba ingresada, su padre comenzaba con sus abusos.

Este la dejó embaraza y fue él mismo el que la acompañó al Tribunal de Menores. Dos policías de paisano la llevaron hasta Peña Grande. "En el año 83 viene mi padre a sacarme los cuatro días de Semana Santa, y volvió a abusar de mí porque era para lo que venía. Y me volvió a dejar embarazada", expone.

Paca Blanco que en todos los años que pasó por estos reformatorios nunca conoció a una prostituta, pero, en cambio, sí que conoció a muchas jóvenes que habían sido violadas por su padre.

Loli sucumbió a la presión de las monjas y terminó entregando a sus dos hijos. Su única condición fue que los adoptaran juntos. 27 años después, y siguiendo el consejo de Consuelo García del Cid, decidió publicar un mensaje en redes sociales en el que daba toda la información de la que disponía.

"No esperamos ni dos meses y mi hija me manda un mensaje y me dice: 'Creo que tenemos una conversación pendiente desde hace 27 años'", recuerda, "me quedé muerta". Gómez no duda en agradecer al matrimonio que adoptó a sus hijos todo el amor que les han dado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'El Patronato: las miles de esclavas de Carmen Polo' en atresplayer.