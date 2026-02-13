Ahora

"Eran absolutas nazis": así define Consuelo García del Cid a las monjas que gestionaban el Patronato de Protección a la Mujer

Los centros del Patronato estaban gestionados por órdenes religiosas, como por ejemplo las Adoratrices o las Oblatas. Estas aportaron sus infraestructuras, tanto arquitectónicas como personales.

Las sedes del Patronato de Protección a la Mujer estaban gestionados por órdenes religiosas. "Las monjas eran carceleras, eran absolutamente nazis", afirma Consuelo García del Cid, "y lo fuerte es que todo esto se hacía en nombre de Dios. Yo me pregunto: ¿qué Dios? Porque ahí Dios no estaba".

Cuando el franquismo instituyó este organismo en 1941, no tenían infraestructuras. Por ese motivo, decidieron acudir a diferentes congregaciones religiosas, principalmente Adoratrices y Oblatas.

Estas órdenes prestaron toda su infraestructura arquitectónica y personal a la institución franquista. Así, esos hogares, refugios y conventos pasaron al servicio del Estado.

Guillén explica que las congregaciones religiosas se van a convertir en elementos clave del sistema operativo del Patronato. "Quien ejerce ese poder directo con las jóvenes son las congregaciones religiosas", concluye.

