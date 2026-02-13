Consuelo García del Cid, superviviente del Patronato de Protección a la Mujer: "Fue algo salvaje, destrozó muchas vidas"

Consuelo ingresó en uno de los centros del Patronato con tan solo 16 años, después de ser denunciada por su propia familia a causa de sus ideas políticas.

El Patronato de Protección a la Mujer era una institución franquista que sometió a centenares de mujeres a trabajos forzados, abusos y hasta robos de bebés. Consuelo García del Cid es una de sus supervivientes.

Cuando salió de la institución se prometió a sí misma y a sus compañeras que ella iba a sacar a la luz todo lo que ahí vivieron. "No me importaba lo que pudiera perder", afirma. "Fue algo tan salvaje, fue una animalada tan grande del franquismo, destrozó tantas vidas, que yo no podía salir y pasar de largo", señala.

Con apenas 16 años ingresó, contra su voluntad, en uno de las sedes que tenía el Patronato. "Yo era de una familia lo que se consideraba pija", cuenta. Su familia, muy conservadora, no veía con buenos ojos sus ideas políticas. Consuelo acudía a manifestaciones en contra de la Dictadura.

"Yo he tirado octavillas en un 600 donde ponían 'Franco, cabrón, trabaja de peón'", explica. Ante esa rebeldía, su madre decidió mandarla lejos. Consuelo recuerda que abrieron la puerta de su habitación, de forma violenta. Su madre estaba junto a un médico, que le dijo que le iba a poner una vacuna contra la gripe. La escritora no recuerda las primeras 24 horas que pasó encerrada en un Patronato.

