Wyoming confiesa a Gonzo su miedo a ir perdiendo capacidades con la edad: "Cuando eso se pierde, se pierde para siempre"

Con 70 años, 40 en la televisión y 20 presentando El Intermedio, El Gran Wyoming, Chechu para los amigos, reflexiona sobre su vida personal, el presente, el pasado y el futuro con Gonzo en Salvados.

El Gran Wyoming, Chechu para los amigos, charla con Gonzo en Salvados sobre su vida profesional y personal. "¿No te preocupa ir perdiendo capacidades?", pregunta el presentador de Salvados al de El Intermedio, que se confiesa en este vídeo: "Sí. Me preocupa porque ya me está pasando". "Tengo una gotera y la voy viendo. Y digo: 'bueno, espero que el volumen que queda sea suficiente'", responde con sinceridad Wyoming.

Además, el presentador de El Intermedio reflexiona sobre la vida, la muerte y la pérdida de la memoria: "Las vivencias que vas acumulando son experiencias propias que son únicas y solo las tienes tú. Cuando eso se pierde, se pierde para siempre". Por último, Wyoming reflexiona sobre cómo que su madre estuviera internada en un centro psiquiátrico desde que él era un niño ha sido algo que le ha acompañado toda la vida.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Salvados.

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