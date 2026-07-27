Víctor Manuel desvela el secreto de su amor con Ana Belén tras 50 años juntos: "La relación que tengo con ella es provisional"

Víctor Manuel abrió su corazón en Salvados para hablar de su historia de amor con Ana Belén, la mujer que ha inspirado decenas de sus canciones y con la que comparte una relación desde hace más de cincuenta años.

Víctor Manuel y Ana Belén forman una de las parejas más sólidas y admiradas de la cultura española. Más de cinco décadas después del inicio de su historia de amor, el cantautor sigue encontrando en ella su mayor inspiración y el mejor ejemplo de cómo construir una relación duradera. Así lo confesó durante su entrevista con Gonzo en Salvados.

El periodista quiso saber cuántas canciones de amor había dedicado a su mujer a lo largo de su carrera. "La verdad es que ni he contado cuántas", respondía entre risas. "Muchas, muchas, muchas. Prácticamente en cada disco que he hecho siempre hay una canción dedicada a ella". De hecho, desveló que en su último trabajo incluyó dos composiciones inspiradas en Ana Belén, una de ellas titulada 'Gracias por todo'.

Precisamente una de las estrofas de esa canción dio pie a hablar del secreto de una convivencia que ya supera los cincuenta años. "Gracias por dejar espacio, gracias por vivir sin hacer ruido", canta Víctor Manuel en el tema. Para él, esa frase resume una de las claves de cualquier relación.

"Dejar espacio es fundamental. No puede ser de otra manera. Tú no te puedes comer por las patas a quien tienes enfrente. Tienes que dejar vivir, y vivir en el más amplio sentido de la palabra, pactando con ella", explicaba. Preguntado por el significado de "vivir sin hacer ruido", el artista fue todavía más explícito: "Pues sencillamente no darle el coñazo tú a ella ni ella a ti. Hay que saber tener líneas de retirada, ser educado y no estar midiendo constantemente quién da más en la relación. Las cosas fluyen o no fluyen".

Con sentido del humor, reconocía que nunca ha dado por sentado su matrimonio. "Siempre digo que la relación con Ana es provisional, por eso funciona bien", bromeaba.

Otra de las frases de 'Gracias por todo' también dio mucho que hablar: "Más vale malo conocido que paraísos inventados vete tú a saber con quién". Gonzo le preguntó entonces quién era ese "malo conocido". "Si para mí lo malo conocido es Ana, pues fíjate qué suerte tengo. Es guapa, es buena tía... Es una suerte", decía.

Además, quiso desmontar el tópico de que las parejas famosas se rompen con más facilidad. "Parece que cuando estás siempre en el escaparate hay muchas separaciones y muchos rifirrafes, pero yo no creo que haya más que en el resto de la sociedad", aseguraba antes de concluir, orgulloso: "Ana es una suerte".

Cómo comenzó su historia de amor

Durante la conversación también recordó el curioso cúmulo de casualidades que terminó uniendo sus caminos. El primer encuentro se produjo en un hotel durante un concierto en el que también estaba Julio Iglesias.

"Julio le besó la mano, Ana tenía 20 años y era dinamita pura. Pensó: '¿Qué hace este tío besándome la mano?'", rememoraba entre risas.

Sin embargo, el verdadero comienzo de la historia llegó poco después. Víctor Manuel coincidió de nuevo con Gonzalo Suárez en un hotel de Barcelona y, de manera completamente inesperada, el director le propuso protagonizar una película junto a Ana Belén. "A la mañana siguiente había firmado el contrato y quince días después estábamos rodando juntos", recordaba, convencido de que todo fue fruto de una cadena de casualidades difícil de explicar.

Aunque él admite que siempre ha sido "muy remolón" para dar el primer paso, fue Ana Belén quien decidió que aquella historia no podía quedarse ahí. "Cuando terminó un rodaje, me dijo que se lanzó porque si no, me escapaba", recordaba. El propio cantante explicaba que ella pensó que, una vez acabada la película, cada uno seguiría su camino y decidió adelantarse. "Ella se tiró en plancha", resumía.

"La vida sería bastante peor sin ella"

En la recta final de la entrevista, Gonzo le planteó cómo imagina su vida si nunca hubiera conocido a Ana Belén. La respuesta fue tan sincera como emotiva.

"Mucho peor, con toda seguridad", afirmó. Víctor Manuel confesó que la convivencia también le ha ayudado a cuidarse en el día a día. "Cuando vives con una persona y ella también te cuida, te dice 'estás engordando' o ese tipo de cosas... Si no viviese con ella, seguramente mi situación personal sería peor. Seguro que no me lavaría todos los días", bromeó.

La conversación terminó con una de las preguntas más delicadas: qué le asusta más, marcharse él antes o quedarse sin ella. El artista no dudó en responder.

"Preferiría morir yo. La vida sería bastante peor sin ella", confesó.

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