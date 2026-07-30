La confesión de Wyoming sobre la relación con sus hijos tras separarse: "Se vinieron conmigo y yo no llevaba bien hacer de policía"

El presentador destaca que tiene una muy buena relación con sus hijos. "Para mí, una satisfacción tremenda es que a mis hijos les parezca un planazo ir conmigo de vacaciones. Es insólito", reconoce.

El Gran Wyoming fue el invitado de honor con el que arrancó la 22ª temporada de Salvados. En el programa, el presentador hizo un repaso por su vida personal y profesional. Uno de los temas que trataron fue la relación que tiene con sus hijos.

Wyoming reconoció que tiene la suerte de pertenecer a una generación donde no existe "el conflicto generacional" con sus hijos que él sí que tuvo con su padre. "Yo nunca me he ido de fiesta con mi padre. Ahora, tengo la suerte de que con mis hijos puedo permitirme salir y pasármelo bien", destacó.

El presentador recordó cuando se separó de la madre de sus hijos, confesando que cuando se fueron a vivir con él no llevaba bien el papel de tener que convertirse "en su policía". "Tenía que poner orden para tener una vida tranquila", destacó, reconociendo que no es una persona con mucha paciencia.

A pesar de temer que sus hijos le echasen en cara sus ausencias por su trabajo, destacó que siempre ha tenido una buena relación con ellos y que eso nunca ha ocurrido.

"Para mí, una satisfacción tremenda es que a mis hijos les parezca un planazo ir conmigo de vacaciones. Es insólito", señaló.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Salvados.

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