Elvira Lindo, sobre el desgaste de cuidar a una pareja con depresión: "Me repetían 'tú cuídate' y yo pensaba: '¿Cómo se hace eso?'"

Elvira Lindo recordó en la última temporada de Salvados cómo acompañó a Antonio Muñoz Molina durante su depresión. Desde laSexta.com recuperamos ahora esta entrevista de la hemeroteca, en la que ambos reflexionan sobre el cuidado, la enfermedad y el papel de la pareja.

Gonzo visitó en esta última temporada de Salvados a los escritores Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina para hablar, sin rodeos, de la depresión que atravesaba el novelista y de cómo esa enfermedad transformó la vida de ambos.

La icónica pareja lleva 35 años compartiendo vida y hacía algo más de un año que la autora de Manolito Gafotas empezó a percibir que algo no iba bien en su marido y decidió actuar con rapidez. "De hecho, fui quien le puso en manos de las persona que le están cuidando, por así decirlo", explica durante la entrevista.

"No soy una persona que tienda a engañarse. Sé lo que está pasando. Y sabía que era una enfermedad. Y así ha sido", le decía a Gonzo, con Antonio sentado a su lado, al recordar el momento en el que comprendió que detrás de aquel cambio había una depresión.

Desde entonces, la pareja había encontrado un refugio en Ademuz, el pueblo natal de la madre de Elvira Lindo. Allí, en esta pequeña localidad valenciana de apenas un millar de habitantes -donde la escritora tiene incluso una plaza con su nombre-, ambos habían recuperado parte de la serenidad que, entre Madrid, Lisboa o Nueva York, parecía haberse desdibujado.

Elvira Lindo ponía voz también a una realidad de la que se habla mucho menos: la de quienes conviven con una persona que sufre depresión.

"A veces te sientes vulnerable porque piensas: 'Esto está tan cogido con alfileres que como me pase cualquier cosa, no sé si yo me voy a hundir'. Es complicado", reconocía antes de recordar el consejo que más escuchó durante ese tiempo. "Mucha gente me decía: 'Tú cuídate'. Y yo pensaba: '¿Y eso cómo se hace?'".

Aunque Antonio recibía atención profesional, Lindo explicaba que el acompañamiento diario recaía inevitablemente sobre ella. Era en casa, lejos de las consultas, donde intentaba sostener a su marido con palabras que, aunque parezcan sencillas, adquieren un enorme valor para quien atraviesa una depresión. "Tengo que decirle, cuando lo veo decaído, cosas que parecen obvias: 'La vida merece la pena', 'estás protegido', 'no estás a la intemperie', 'tienes muchas cosas que merecen la pena', 'no te va a pasar nada más allá de la depresión'".

La escritora también admitía que, en determinadas ocasiones, ha sentido la necesidad de ser firme: "Hay veces que hay que decir: 'Haz un esfuerzo. Hazlo por mí'". "Quizá suene poco psiquiátrico, porque al enfermo nunca hay que presionarle, pero creo que hay momentos en los que sí es necesario. Eso es muy poderoso: esa orden clara, terminante, de decir: 'Esto no puede seguir así. Hazlo porque tienes que hacerlo'", afirmaba.

Durante la entrevista, Antonio Muñoz Molina también compartía el aprendizaje que le había dejado este último año de convivencia con la enfermedad.

El escritor reconocía que la depresión, a la que definía como una enfermedad "perversa" que se alimenta a sí misma, llegó a arrebatarle incluso las ganas de ver a sus hijos y a sus nietas.

Mirando atrás, aseguraba haber comprendido que "en la vida cotidiana, en la pareja o en cualquier relación, hay que poner la misma atención y el mismo cuidado que pones en tu trabajo".

Un proceso que, como ambos dejaban claro en esta entrevista de Salvados que hoy recuperamos de la hemeroteca, no habría sido posible sin el apoyo constante de su familia y sin pedir ayuda profesional desde el primer momento.

*Vuelve a ver Salvados: Elvira en atresplayer.com

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido