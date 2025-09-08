"Le daba una hostia...": la confesión de Wyoming a Gonzo sobre lo que ha visto tras las cámaras en otros programas

El Gran Wyoming confiesa que nunca ha establecido "una jerarquía" en su equipo y desvela que ha visto gente "que tiraba la ropa al suelo para que la sastra la recogiera": "Le pegaba una hostia y me da igual que tuviera talento".

Gonzo se reúne con El Gran Wyoming y Thais Villas, sus excompañeros de El Intermedio, para hablar de cómo es la relación del equipo fuera de cámaras. "Yo siempre he dicho que nadie habla a Chechu como le hablas tú", le dice Gonzo a Thais Villas, quien lleva 20 años acompañando al El Gran Wyoming en El Intermedio.

La reportera, que confiesa que Wyoming, más que jefe es amigo y más que amigo, familia, destaca que "han tenido mucha suerte" con él: "Para ser el gallo del corral, tú has trabajado con otros gallos y sabes que hay veces que les arrancarías las plumas una a una. Pues esto con él a mí no me ha pasado nunca".

Además, Thais Villas resalta que en las dos décadas que lleva a su lado "nunca jamás" ha ido "enfadado a trabajar". "Y es el que más cobra, que es lo que tiene que ser. Yo he trabajado con gente que era la que más cobraba y se permitía el lujo de venir a currar cabreada, darte la tarde, darte la mañana y dices: 'pues deberías estar más contento'", afirma la reportera en el vídeo, donde el propio Wyoming se confiesa.

"Yo he visto gente llegar aquí y tirar la ropa al suelo para que la sastra la recoja", afirma el presentador de El Intermedio, que reflexiona: "Yo le pegaba una hostia... y me da igual que tuviera mucho talento". "Yo he estado en programas de invitado donde ves cómo tratan al equipo, yo eso no o hago, puede ser coñazo y joderme que me lleven la contrario, pero nunca he establecido una jerarquía", asegura.

*Vuelve a ver el programa completo de Salvados: El Gran Wyoming, El Gran Chechu en atresplayer.com