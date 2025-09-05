Iñaki López: "Cuando les oyes hablar a los dos, El Gran Wyoming es mucho más políticamente correcto que Chechu"

Más Vale Tarde adelanta algún fragmento de la entrevista de Gonzo a Wyoming en la nueva temporada de 'Salvados', donde el presentador de 'El Intermedio' se abre sobre la dualidad entre su personaje televisivo y él mismo.

'Salvados' vuelve este domingo a laSexta con un invitado de excepción, El Gran Wyoming, que el próximo domingo abordará todo tipo de cuestiones tanto personales, como profesionales o de la actualidad en general.

José Luis Torá repasa en Más Vale Tarde algunos fragmentos de la íntima entrevista que hará Gonzo a el presentador de El Intermedio.

Entre ellos, el que se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, donde Wyoming habla de su personaje televisivo y asegura que "no haría nada de lo que hace El Gran Wyoming ni diría nada de lo que dice".

Sin embargo, admite que este alter ego le ha servido para ligar en los bares y que, además, "me ha dado de comer y una vida estupenda".

A propósito de esto, Iñaki López señala que "cuando les oyes hablar a los dos, El Gran Wyoming es mucho más políticamente correcto que Chechu".

Cristina Pardo, por su parte, ironiza con que "no me imagino ligar con alguien en un bar y que cuando te vayas a casa te diga: 'Mañana más, pero no mejor, porque es imposible'".