Un exestafador telefónico reconoce que ganó "algo parecido" a un millón de euros en un año: "Los dueños del call center pueden ganar 100.000 al mes"

Gonzo entrevista en Salvados a Adrián, un exestafador telefónico que reconoce que en todo momento supo que estaba timando a las personas con las que hablaba. En un año estafando se hizo prácticamente millonario.

Adrián prefiere mantener el anonimato ante las cámaras de Salvados, pero ello no le impide dar su testimonio acerca de su etapa como estafador en un call center. Su trabajo era "realizar reinversiones". "¿Tú sabías lo que hacías en ese momento?", pregunta Gonzo. "Sí, era plenamente consciente", responde él con naturalidad.

"¿Y cómo te sentaba saber que estabas estafando a gente?", quiere saber el periodista. "En un principio sí que dices: 'Estoy haciendo algo que no es correcto'. Luego hay un momento en el que pones el piloto automático y tiras para adelante", reconoce. Ese momento para él llegó cuando vio engrosar su cuenta bancaria. "Te conviertes en un adicto al dinero", asegura.

Tras la insistencia de Gonzo, Adrián acaba reconociendo que ganó "algo parecido" a un millón de euros en el año que se dedicó a estafar telefónicamente. La red para la que trabajaba, en cambio, pudo llevarse "decenas de millones".

Como en un negocio real, estos chiringuitos financieros tienen su jerarquía de organización interna. La base, "lo raso", son los comerciales, los captadores. "Lo normal es que ganen de dos mil y pico a tres mil al mes", desvela.

"Luego está lo que se conoce como jefe de sala, quien gestiona al grupo de chicos que llaman: siete, ocho o diez mil al mes, depende de las comisiones", añade. Después hay otro departamento "donde se gana dinero de verdad": el de reinversiones, al que pertenecía Adrián. "Entre 20 y 50.000, vamos a poner". Finalmente, los dueños del call center pueden llegar a embolsarse "100, ciento y pico mil al mes".

Los comerciales

Los comerciales son la parte más baja de esta pirámide jerárquica y los encargados de hacer los primeros contactos con los 'clientes' estafados y 'captarles'. "Son chicos muy jóvenes que ven una opción de ganar dinero fácil y rápido. Y si eres bueno y destacas, la opción de ganar mucho más", cuenta Adrián en el programa de laSexta.

La clave, explica, es "transmitir a la persona que estás llamando una sensación de dominio", algo que se asemeje a "la imagen que todos tenemos de las películas: un bróker agresivo que maneja la situación, controla todo lo que hace y dice".

Cuando no se tienen los conocimientos técnicos para intentar transmitir ese dominio, la solución es imponerse por la fuerza. "Tu única fuerza es la voz, gritas", explica el exestafador. Buen ejemplo de ello es el documento audiovisual que Salvados recoge en este fragmento del programa que puedes ver en el vídeo sobre estas líneas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.