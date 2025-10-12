"Sophie Rollet contre Goodyear": la viuda de un camionero francés cuenta en Salvados cómo recibió la noticia del accidente mortal de su marido

Hace más de una década que Sophie Rollet, que perdió a su marido en un accidente provocado por el reventón de una rueda Goodyear, busca incansablemente la verdad de lo que ocurrió aquel día. Hoy desvela en Salvados todo lo que ha conseguido averiguar.

Hace 11 años, un número aún indeterminado de camiones de toda Europa comenzaron a sufrir reventones de neumáticos que provocaron graves accidentes, algunos de ellos, con víctimas mortales. Durante años, nadie conectó estos siniestros, hasta que Sophie Rollet, viuda de un camionero fallecido en Francia, comenzó a investigar por su cuenta y descubrió un patrón común: los neumáticos de Goodyear.

En el reportaje de hoy de Salvados, Gonzo conversa con Sophie, quien desvela todo lo que ha averiguado en estos años de incansable búsqueda de la verdad. Cabe destacar que su investigación ha llevado a la multinacional ante la Justicia francesa, abriendo un debate sobre si la empresa conocía los defectos de estos neumáticos y los ocultó.

Así supo Sophie que su marido había muerto

El día del accidente, ella estaba inmersa en los preparativos de una celebración familiar. Su hijo cumplía 8 años. Sophie paró para descansar y puso el informativo de TF1, una cadena de televisión francesa.

Salvados rescata de la hemeroteca el fragmento de aquel noticiario que le daría la noticia más demoledora de su vida a Sophie: "Y otro accidente mortal se ha producido esta mañana en la A-36. Se han visto implicados cuatro turismos y dos camiones. Según las informaciones, el balance es de dos muertos".

No sabe explicar el motivo, pero fue ahí cuando supo que algo le había pasado a Jean Paul. "Tengo un flash, una emoción que me embarga. Es algo incoherente. Tenía la taza de café en la mano y pienso: 'Es papá'".

En ese momento, cogió el teléfono para saber qué había ocurrido. "A las 13:40 h llamé al jefe de operaciones de mi marido y le dije 'Buenos días, soy la señora Rollet. Me gustaría que me diera algunas noticias sobre...'. Me interrumpió y me dijo: 'Siento mucho su pérdida'. La emoción fue tan fuerte que vomité", relata.

Así fue el accidente, provocado por una rueda Goodyear

El programa cuenta también con el testimonio de Thierry de Lestrade, autor del documental en el que participa Sophie Rollet, que recibe el nombre, precisamente, de 'Sophie Rollet contre Goodyear'. Es él quien narra a Gonzo cómo fue el brutal accidente.

"Jean Paul Rollet tuvo mala suerte", asegura. Según su relato, Rollet circulaba con su camión en la autopista a las 9:00 h y en el carril opuesto iba otro camión, al que le reventó el neumático. "Y, de repente, el camión desvió a su izquierda brutalmente, cruzó la línea central y chocó con el camión de Jean Paul Rollet", añade.

Los dos conductores murieron del acto. "La causa del accidente era un neumático Goodyear Marathon LHS 2", destaca. La misma rueda implicada en el siniestro de Antonio Montoya, otro de los entrevistados de hoy, dos meses después, en España. Y el mismo que, descubrirían tiempo más tarde, estaría presente en decenas, si no cientos, de accidentes de camiones.