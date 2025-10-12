Gonzo y un investigador francés descubren en un documento secreto de Goodyear el nombre de Gallardo: "El garbanzo negro en una olla de 157"

Tras la emisión del documental 'Sophie Rollet contre Goodyear', un informante anónimo se puso en contacto con sus creadores para darle nueva información sobre el caso. Entre esos documentos, Gonzo descubre el nombre de Juan Gallardo, el único empresario español que llevó a juicio a la multinacional.

Thierry de Lestrade, autor del documental 'Sophie Rollet contre Goodyear', muestra en Salvados, a petición de Gonzo, los documentos que un informante anónimo les proporcionó después de que se emitiera el reportaje en una cadena de televisión francesa, en el que se narra la historia de Sophie Rollet, quien tras la muerte al volante de su marido en 2014, investigó sola las circunstancias del accidente y descubrió la supuesta implicación del fabricante de neumáticos Goodyear en esta y otras tragedias.

Entre la información que les filtraron tras el estreno, se encuentra una presunta lista de propietarios de camiones que tuvieron accidentes en España y con los que Goodyear contactó para poder compensarles y exigir confidencialidad. "Nosotros hemos hablado con camioneros en España y ellos, muchos, piensan: 'es mi caso y el de unos cuantos más'. Pero esto es mucho más", intuye el periodista.

"Pagan los gastos a cambio del silencio"

Efectivamente, ante sus ojos se despliega un excel con cientos de nombres propios, la "lista de los propietarios que han firmado contratos con Goodyear", define De Lestrade. "Cuando un propietario, un camionero, tenía un accidente con un reventón de neumático, se ponía en contacto con Goodyear y Goodyear firmaba un contrato con él. Pagan los gastos a cambio del silencio", le explica.

"Aquí aparecen 84", cuenta Gonzo. En verde están los que han llegado a un acuerdo. "Los que no están coloreados, supongo que estarán negociando todavía...", opina. "Aquí hay uno en color morado que pone 108.000 y cuando veo el nombre sí lo reconozco. Juan Gallardo es el propietario del camión que te dije antes que no aceptó el acuerdo de confidencialidad y los envió a juicio", le comenta a Thierry.

"He leído la sentencia y me sorprendió que la jueza diera tanto crédito al informe pericial de Goodyear, elaborado en los laboratorios de Goodyear en Luxemburgo", le reconoce él. Juan Gallardo perdió el juicio y tuvo que pagar las costas. En él se determinó que el accidente había sido a consecuencia de un pinchazo y no de un error de fabricación en serie de estos neumáticos.

El proyecto Alpha

En España, aparte de esta lista donde figuran todas las personas con las que llegaron a acuerdos, "existía el Proyecto Alpha, que era la estrategia que siguió la empresa para conseguir precisamente esto, que nadie se enterase y poder pagar silencios", recuerda el periodista. Thierry de Lestrade también tiene en su posesión ese documento y lo muestra ante las cámaras. "Aquí lo dejan claro: 'Comunicación externa, no responder en España'", lee Gonzo en la pantalla.

El director de Salvados muestra lo que ha descubierto a Antonio Montoya, el transportista a sueldo de Juan Gallardo que presta su testimonio en este programa. Él no sale de su asombro al conocer toda esta información. "Es decir, que Juan Gallardo Melero era el garbanzo negro en una olla de 157", resume.

