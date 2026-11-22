El presidente del Gobierno se muestra ante Gonzo orgulloso de su actuación en el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo y bromea con su experiencia en debates tras presentarse ya en seis ocasiones a las elecciones generales.

Tan solo doce horas después del debate cara a cara del pasado jueves, Pedro Sánchez se sienta en Salvados para mostrar su orgullo por su actuación e incluso bromear con respecto a este tipo de citas prelectorales.

El presidente del Gobierno y candidato socialista, que reconoce ante Gonzo que no pensó en nada al irse a dormir tras el debate con Alberto Núñez Feijóo y que asegura que se durmió "con la satisfacción de haber cunplido su objetivo" ironiza sobre todos los candidatos a los que se ha enfrentado tras presentarse ya a seis elecciones generales.

El candidato socialista no duda en lanzar una pulla al exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera, partido ya prácticamente desaparecido. "Son ya las elecciones generales a las que me he presentado: he tenido debates con Rajoy, con Pablo Iglesias, con Pablo Casado, con Albert Rivera... ¿se acuerda de Albert Rivera? También con ese", comenta entre risas a Gonzo.

El presidente del Gobierno recuerda todos los encuentros de esta índole que ha tenido para afirmar que ya tiene "una experiencia y una visión de los debates y de lo que espera la opinión publicada y la opinión pública".

Sánchez se enfrentó a Feijóo el pasado jueves en un cara a cara en el que ha sido muy criticado por su estrategia y que muchos apuntan a que ganó el candidato del PP.

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