El periodista recuerda que la grabación iba a tener lugar al día siguiente del siniestro. "No tardaron ni cinco minutos en llegarnos el mensaje desde Moncloa. 'Lo de mañana probablemente no se vaya a celebrar".

A tan solo una semana para las elecciones del 29N, Salvados entrevista este domingo a Pedro Sánchez. El socialista se sienta ante Gonzo y concede su primera entrevista apenas unas horas después de su cara a cara con Alberto Núñez Feijóo. Una entrevista que, sin embargo, estuvo a punto de no celebrarse. Gonzo ha explicado este domingo en La Roca cómo se organizó el encuentro con el presidente del Gobierno, que inicialmente estaba previsto para el día del trágico accidente ferroviario de Urda.

El periodista recuerda que la grabación iba a tener lugar al día siguiente del siniestro. "Nunca me olvidaré de ese momento, de estar en mi casa, en videollamada con los compañeros en la pantalla y, de repente, el típico urgente que te sale ahí: línea de AVE entre Madrid y Sevilla interrumpida por un accidente por alcance", relata.

La noticia sorprendió al equipo mientras preparaban la entrevista. "No tardaron ni cinco minutos en llegarnos el mensaje desde Moncloa. 'Lo de mañana probablemente no se vaya a celebrar". Durante las semanas posteriores, el equipo de Salvados se quedó sin fecha para la entrevista. Aunque Sánchez se había comprometido a concederla, tuvieron que reorganizar por completo la planificación del programa, especialmente al coincidir con la campaña electoral y cambiar las condiciones para realizar este tipo de entrevistas.

"Durante varias semanas no teníamos entrevista, evidentemente. Y esto yo lo puedo entender", explica Gonzo. El equipo volvió a insistir días después, pero el calendario empezaba a complicarse y temían quedarse sin margen para encajar el encuentro en sus emisiones dominicales. Finalmente, fue días antes de la grabación cuando les confirmaron que la entrevista podría celebrarse.

Gonzo también ha explicado que su intención era entrevistar a los dos principales candidatos durante los domingos de campaña. Por eso, en el programa llegaron a recordar que mantenían la invitación a Sánchez y que también les gustaría contar con Feijóo. El encuentro tiene además un significado especial para Gonzo, que afronta su última temporada al frente de Salvados antes de incorporarse a El Intermedio después de Navidad: "Para mí personalmente ha sido como muy especial porque ha sido mi última grabación como Salvados", confiesa el periodista.

"Después de siete años en los que no había venido el presidente del Gobierno, poder decir que por lo menos no he sido presentador de un Salvados por el que no ha pasado el presidente del Gobierno… Firmaría por irme un poquito más tranquilo", reconoce Gonzo, que considera que la entrevista ha sido "un buen broche" a su etapa en el programa.

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