El presidente del Gobierno habla del momento más tenso en el debate con Alberto Núñez Feijóo con Gonzo en Salvados tan solo 12 horas después de celebrarse y reconoce no haberse sentido incómodo.

Fue una de las imágenes más comentadas del cara a cara del pasado jueves entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Los momentos previos al debate, en los que se vio a los zdos candidatos no dirigirse la palabra, ni siquiera mirarse, han dado la vuelta en los medios de comunicación, aunque el líder socialista no le da mucha importancia.

Doce horas después del encuentro con su rival político, Sánchez reconoce a Gonzo en Salvados que no se sintió incómodo durante esa casi media hora en la que estuvieron esperando y protagonizando uno de los momentos más tensos de la historia de la política española.

Con un gesto impertérrito, el presidente del Gobierno observa el momento y asegura que ese momento refleja la relación real entre ambos. "Que tenemos una relación distante es evidente. Que somos como el agua y el aceite también", dice.

Según el presidente, no tenía "ni idea" de que estaba siendo grabado en los minutos previos. "Estas cosas suelen pasar", reconoce, a la vez que asegura que no sintió incomodidad.

"Tuvimos ocasión de charlar, de saludarnos yh estar con María Casado. Esto fue en los minutos previos y llevábamos ya 15 minutos allí", explica. "Me sentí normal, estaba más pendiente de que comenzara el debate que de otra cuestión", afirma.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido