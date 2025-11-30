Pradas apela a la "humanidad" para justificar por qué dijo que no conocía la herramienta ES-Alert hasta la tarde de la DANA: "No quiero que suena a excusa..."

"La consejera valenciana responsable de emergencias dice que desconocía hasta la tarde de las riadas que se podían enviar avisos a los móviles", dice el titular de El País que le muestra Gonzo a Salomé Pradas en esta entrevista de Salvados.

El 7 de noviembre de 2024, Salomé Pradas, la entonces todavía consellera de justicia e interior de la Generalitat Valenciana, decía en À Punt​​​, la televisión autonómica de Valencia, que desconocía hasta la tarde de las riadas que se podían enviar avisos a los móviles. Unas palabras que recoge el titular de El País que hoy, más de un año después, muestra Gonzo a Pradas en esta entrevista que concede a Salvados.

"Confirma que usted se enteró de la herramienta de ES-Alert aquella misma tarde", refiere el periodista. "Es que yo no dije eso. A mí me gustaría que se pudiera ver lo que yo dije en la entrevista de À Punt", se queja.

La exconsellera cuenta en el programa de laSexta la circunstancia que, afirma, dio origen a aquella declaración. Según explica, habló a las 20:00 h con el secretario de Estado de Medio Ambiente y él le dijo que no podía confirmarle que la presa no fuera a reventar. "Él estaba en Colombia y yo le dije que yo en Valencia atendiendo un riesgo muy importante de una presa suya", relata, para después matizar sus polémicas declaraciones.

¿Conocía o no que podía mandarse un ES-Alert?

"Ahí, en esa entrevista, lo que digo es que un técnico, a vista de esa situación, nos explica el funcionamiento del ES-Alert. Ciertamente no me supe expresar del todo bien cuando dije que nos informa de la existencia de esa herramienta", intenta justificarse.

Gonzo rescata de la hemeroteca las declaraciones originales: "A las 20:00 h desde Colombia me llama el secretario de Estado de Transición Ecológica, me avisa de lo que puede pasar en Forata y es ahí cuando un técnico nos informa a las 20:00 de que podíamos enviar un mensaje". Salomé Pradas argumenta que esa frase está precedida de una explicación previa y que también hay otra posterior. "Ahí es donde se me empezó a poner de ignorante para arriba, de 'esta tía no se entera'", lamenta.

"Quizá" no se expresó correctamente

Lo único que reconoce la exconsellera es que "quizá" no se expresó correctamente, pero apela a la comprensión y la humanidad de quien la escuche, ya que, asegura llevaba una semana sin dormir y ella también tiene "una parte humana". "Y yo ese día no iba a hacer ninguna entrevista. Yo no quería hacer declaraciones de absolutamente nada, no quería entrar en ninguna guerra de relatos, solo quería estar en los municipios", remata, para después acusar al Govern de haberla obligado a hacerlo.

"Yo me iba a ir al Val y a Catarroja y no pude irme por hacer caso a Presidencia, que justo el día 7 me hace salir a hacer declaraciones cuando nunca habían querido que las hiciera. Mi jefe de prensa entonces no quería, pero nos insistieron. Mira si insistieron que me trajeron a À Punt a mi despacho", desvela.

"Humanamente, una persona que llevaba casi siete días sin dormir creo que se puede entender que no se explique bien y no quiero que suene a excusa", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.