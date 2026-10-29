Sánchez se compromete a "esclarecer hasta el último detalle" del accidente ferroviario de Urda y "reforzar la seguridad"

Los detalles En una comparecencia conjunta con Emiliano García-Page, el presidente del Gobierno afirma que se está trabajando "día y noche" para "dar una respuesta a los familiares de las víctimas".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comunicado que toda la Administración General del Estado está trabajando intensamente para esclarecer el accidente ferroviario en Urda, Toledo, y reforzar la seguridad para evitar futuros incidentes. Desde el Centro de Coordinación Operativa Integrado, Sánchez ha destacado la importancia de entender las causas del accidente y ofrecer resarcimiento a los familiares de las víctimas. Ha agradecido la rápida respuesta de los servicios de emergencia y la colaboración de Renfe e Iryo en la asistencia a las víctimas. Además, ha elogiado el trabajo de los servicios de asistencia psicológica y de organizaciones como la Cruz Roja y SEM 112 por su apoyo crucial en esta tragedia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido trasladar a la ciudadanía que "toda la Administración General del Estado" está en estos momentos "trabajando día y noche" para "esclarecer hasta el último detalle" del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y para "reforzar la seguridad para que esto no vuelva a suceder", así como para "dar una respuesta a los familiares de las víctimas".

En una comparecencia desde el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), Sánchez ha compartido el objetivo de contar con "el conocimiento y el esclarecimiento de cuáles han sido las causas que han originado este terrible accidente ferroviario" para después pasar al "resarcimiento" que la Administración General del Estado dé a los familiares de las víctimas. "Al menos desde el punto de vista material", ha añadido Sánchez.

Sánchez ha agradecido la respuesta ante esta "catástrofe". Esta respuesta ante la emergencia, según ha explicado Sánchez, se activó al poner en marcha el Plan General Estatal de Emergencia de Protección Civil, por el que se movilizó a "elementos de la UME, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de todo el sistema de protección civil que por supuesto han estado bajo el mando y la coordinación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y todo el operativo que distintas administraciones han puesto en marcha para dar una respuesta rápida, urgente y eficaz a esta tragedia".

Sánchez también ha agradecido a Renfe y a Iryo haber puesto en marcha planes de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y también de familiares, habilitando un número de teléfono para poder informar a los familiares de las víctimas y también un centro de asistencia a los familiares en distintas estaciones de la línea AVE Madrid-Sevilla.

El jefe del Ejecutivo ha dedicado una mención especial a los servicios de asistencia psicológica por "la labor que están haciendo a los familiares de las víctimas". "También a los trabajadores públicos que, por ejemplo, durante toda esta madrugada y en el día de ayer estuvieron en el lugar del accidente. Creo que en muchas ocasiones se nos olvida esa labor que hace la Cruz Roja, también a SEM 112. Yo quisiera también agradecer y reconocer su trabajo porque es fundamental en una situación tan trágica como la actual", ha añadido Sánchez.

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