Un vecino de Móstoles carga contra Ada Colau frente a un estupefacto Emilio Delgado: "¿Por qué apoyas a una independentista que ha destruido Cataluña?"

El candidato de Frente Amplio por Madrid recorre junto a Gonzo las calles de Móstoles, donde protagoniza varios encuentros con vecinos que le trasladan tanto muestras de apoyo como reproches por sus posiciones políticas.

El recorrido de Gonzo y Emilio Delgado por Móstoles, el municipio madrileño en el que el candidato de Frente Amplio pasó su infancia y donde todavía reside cerca de su antiguo barrio, deja algunas escenas inesperadas. Durante el paseo, el político se encuentra con varios vecinos que no dudan en compartir con él sus impresiones, aunque no en todos los casos aplauden su labor.

Uno de los momentos más curiosos llega cuando Antonio, un residente de la localidad, reconoce a Delgado y se acerca para saludarlo. El hombre le transmite su simpatía y afirma que sigue sus pasos desde que era concejal. Sin embargo, Antonio aprovecha la ocasión para hacerle una observación sobre los cambios que ha percibido en él desde aquella etapa. "Antes tenía mucha más labia que ahora, yo creo", comenta. Además, asegura que actualmente lo nota "más nervioso".

La conversación continúa, pero poco después aparece otro vecino que plantea una cuestión mucho más incómoda para el candidato. "¿Por qué apoyas a una independentista que ha destruido Cataluña?", le espeta directamente. La pregunta pilla algo desprevenido al político, que comienza su respuesta aclarando que Ada Colau nunca ha dicho que fuera independentista.

Sus explicaciones, sin embargo, no consiguen convencer al vecino, que mantiene su postura. El hombre insiste en vincular a la exalcaldesa de Barcelona con el independentismo catalán. "Lo que me gusta de Ada Colau es que es una persona que cuando estaban desahuciando a medio millón de personas en este país a rastras, les sacaban a rastras de su casa, ella se destacó en la defensa de toda esa gente y ella era de las que ponía el cuerpo delante de la Policía para proteger a esa gente", le explica Delgado.

Pese a los argumentos del político, el vecino no modifica su opinión. Antes de dar por terminada la conversación, deja clara su posición y le advierte de que no contará con su voto.

El episodio lleva posteriormente a Delgado a reflexionar sobre la dificultad de combatir determinados discursos y percepciones políticas, especialmente cuando la ciudadanía recibe información procedente de fuentes que considera poco rigurosas. "Es muy difícil combinar la libertad de prensa, la pluralidad de prensa, con el derecho que tiene la gente a recibir una información veraz", sostiene, para después denunciar "un volcado ininterrumpido de noticias falsas, de veneno, de distorsiones de la realidad que impactan en la vida de la gente".

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