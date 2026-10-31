Puente, en el punto de mira de la derecha y de la izquierda: el PP insiste en su marcha y Frente Amplio exige "responsabilidades políticas"

Los detalles En el PP vuelven a pedir la marcha del ministro y recuerdan la expresión de Sánchez tildando de "inasumible" lo sucedido en Adamuz y en Urda. Desde la izquierda, Colau ha confirmado que han trasladado a Moncloa la petición de su dimisión.

El Partido Popular ha solicitado nuevamente la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras los accidentes en Urda y Adamuz. Juan Bravo, del PP, argumenta que si el presidente Sánchez considera inasumibles estos accidentes, deben tener consecuencias. Desde el accidente, las demandas de dimisión han sido constantes. Alberto Núñez Feijóo también critica la gestión de Puente, mientras que figuras de la derecha como Abascal y Miriam Nogueras se suman a las críticas. Incluso desde la izquierda, Emilio Delgado y Ada Colau piden su dimisión. Sin embargo, Pepe Álvarez de UGT apoya la continuidad de Puente si Sánchez lo decide, destacando la falta de datos objetivos para culparlo.

El Partido Popular ha vuelto a señalar a Óscar Puente. Ha vuelto a pedir la dimisión del ministro de Transportes después de Urda. Después, también de lo sucedido en Adamuz hace unos diez meses. Porque los 'populares' piden "consecuencias" y estas apuntan directamente a él.

Más aún después de las palabras de Sánchez el día del accidente. "Si ha reconocido que estos dos accidentes son inasumibles, esto tiene que tener consecuencias", ha afirmado Juan Bravo.

Ha sido algo que se ha repetido desde casi el mismo día del accidente. Porque las peticiones de dimisión de un Puente que habló de que le han pedido que se fuera casi desde que llegó al ministerio.

Feijóo, en la misma línea: "Quien ha faltado a su deber de gestionar con seriedad el Ministerio de Transportes tiene que cargar con ello".

Y a la derecha, con Abascal llamándole "Óscar Muerte" y con Miriam Nogueras afirmando que la dimisión del ministro es "irrevocable", se ha sumado la izquierda. "Es hora de evaluar responsabilidades y de exigirlas a nivel político", ha dicho Emilio Delgado.

Ada Colau, candidata de Frente Amplio al 29N, lo mismo: "Hemos trasladado a Moncloa la petición de la dimisión del ministro Óscar Puente".

Tan solo Pepe Álvarez, secretario general de UGT, parece conforme con la idea de que sea Puente quien gestiona la crisis si así lo ha decidido Sánchez: "Me parece bien que sea el ministro si el presidente cree que es él quien tiene que responder".

Eso sí, ha dejado clara una cosa: "No hay que culpabilizar a las personas de qué se ha hecho sin ningún dato objetivo".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido