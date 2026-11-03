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Ferreras, sobre por qué Puente debe dimitir por responsabilidad política: "No solo por las víctimas de Urda, también por las de Adamuz"
El presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, analiza en este vídeo los motivos por los que el ministro de Transportes debe dimitir tras dos trágicos accidentes ferroviarios en un mismo año.
Antonio García Ferreras, presentador de Al Rojo Vivo y la periodista Pilar Velasco debaten sobre si Óscar Puente debe dimitir. Ambos están de acuerdo en que el responsable de la cartera de Transportes debe hacerlo después de los dos trágicos accidentes ferroviarios sufridos en menos de nueve meses.
También, Velasco hace hincapié en que es cierto que el ministro da la cara y se hace cargo de la situación, pero cree que el pasado miércoles, la carrera política de Puente se terminó, pese, incluso, a que era uno de los favoritos para relevar a Pedro Sánchez.
"Hemos batido el récord en el mundo en accidentes de alta velocidad. Y ha pasado en el mismo tramo de vía en menos de 10 meses", afirma Velasco, respondiendo a la pregunta de Ferreras de por qué cree que el presidente del Gobierno le mantiene en el cargo.
"Yo creo que por obsesión con el Partido Popular. Esto es, hay una obsesión de 'quién odiaba antes a Óscar Puente ya le odia ahora, quien no le iba a votar, no le va a votar ahora'. Si hacemos que cese un responsable político que no tiene negligencia directa o indirecta en el accidente, estamos siendo injustos y, sobre todo, le vamos a dar más carnaza política al Partido Popular de aquí al 29 de noviembre", asegura Velasco, señalando que aún está a tiempo de tener altura política y dejar el cargo: por responsabilidad política y empatía con las víctimas. "No puede ser que en este país nos tengamos que acostumbrar a que no pase nunca nada en términos de responsabilidad política", confiesa Velasco.
Sin embargo, y como analiza por su parte Ferreras, ya no es solo por las familias de las víctimas de Urda, "sino también las de Adamuz".
"En 10 meses hemos asistido a dos accidentes ferroviarios de alta velocidad mortales absolutamente brutales. Y si la gente y la ciudadanía, de izquierdas, de derechas, de políticos a no políticos, que vota o que no vota, no percibe sensibilidad por parte de sus responsables políticos... Yo no voy a definir a Óscar Puente como un asesino, pero es el responsable político de la gestión de unas infraestructuras", analiza y concluye Ferreras.
En el vídeo podemos ver al completo estos análisis.
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