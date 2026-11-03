Los candidatos de Frente Amplio agradecen "la dignidad" de Puente tras anunciar su dimisión

El contexto Algunos de ellos han puesto el foco en los próximos pasos a seguir para "recuperar la confianza en el ferrocarril".

Los candidatos de Frente Amplio han reaccionado a la dimisión de Óscar Puente con mensajes de agradecimiento y reconocimiento al ministro saliente. Ada Colau, Mónica García y Emilio Delgado han valorado su decisión de abandonar el Ministerio de Transportes tras los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz y han coincidido en destacar la "dignidad" de este gesto.

Puente ha anunciado su dimisión tras comparecer este martes en la Diputación Permanente del Congreso donde ha dado explicaciones sobre el accidente ferroviario de Urda que dejó 69 víctimas mortales. El ahora ex ministro habría llegado a su comparecencia ante las miradas de la oposición y políticos de su propio bando político que pedían su dimisión, ya que las únicas formaciones que no habían pedido públicamente su salida fueron EH Bildu y el propio PSOE.

Colau ya pedía esta dimisión

La exalcaldesa de Barcelona y número uno de Frente Amplio, Ada Colau, ha agradecido a Puente "la dignidad de este gesto difícil" y ha considerado que su salida supone "un paso adelante para recuperar la confianza en el tren que nuestro país merece".

Colau, que había reclamado previamente su dimisión, ha aprovechado también para pedir que ahora se avance en acuerdos y medidas. En concreto, ha reclamado un pacto de Estado, financiación y defensa del servicio público.

Emilio Delgado pone el foco en los próximos pasos del tren

El candidato de Frente Amplio, Emilio Delgado, también ha mostrado su respaldo a la decisión de Puente y ha agradecido su gestión al frente del Ministerio de Transportes. En un mensaje también publicado en X, Delgado ha asegurado que el ministro "ha cumplido con su deber, ha sido coherente y se ha marchado con dignidad".

Además, ha defendido que, tras su salida, el foco debe ponerse en la recuperación del sistema ferroviario y en las necesidades del conjunto del país. "Ahora toca poner todo el foco en lo que necesita recuperar nuestro ferrocarril, nuestra administración y nuestro país: inversión, dignidad y confianza", ha señalado.

Mónica García: "Un gusto haber compartido Consejo de Ministros"

La ministra de Sanidad, Mónica García, por su parte, ha calificado la decisión de Puente de "gesto honroso". En un mensaje publicado en redes sociales, ha destacado que el ya ex ministro ha abandonado el cargo "dando la cara y dando todas las explicaciones que se le pueden exigir a un ministro en estas circunstancias".

García, que no concurrirá finalmente en las listas de Frente Amplio para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, ha añadido que este gesto "pone los estándares de la política en la dignidad y la empatía con las víctimas", un total de 115 personas entre Urda y Adamuz. "No, no todos los políticos somos iguales. Un gusto haber compartido Consejo de Ministros contigo", ha concluido.

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