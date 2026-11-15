"El primer presidente español que tiene un nombre al otro lado de los Pirineos": una periodista francesa compara a Rajoy y Sánchez

Las corresponsales extranjeras que participan en Salvados analizan el creciente protagonismo internacional de Pedro Sánchez, su enfrentamiento con Trump y cómo su posicionamiento sobre Gaza llega incluso a hacer sombra a Macron.

Pedro Sánchez gana presencia en el escenario internacional y su enfrentamiento con Donald Trump contribuye a situarlo en el foco de los medios extranjeros. Así lo explican Élise Gazengel, corresponsal francesa; Suman Naishadham, periodista de Associated Press (AP), y Cecilia Guardati, corresponsal de la agencia argentina Télam y de la cadena Todo Noticias, en su conversación con Gonzo en Salvados en la que hacen una radiografía de cómo nos ven desde el extranjero a nivel político y social.

"Ganó bastante popularidad en los últimos años a raíz de sus posicionamientos a nivel internacional", explica la periodista francesa con respecto a Sánchez. De hecho, considera que es el primer presidente español en mucho tiempo que "consigue tener un nombre al otro lado de los Pirineos". "Hasta entonces, nadie sabía bien quién estaba gobernando en España", apunta.

La corresponsal atribuye esta mayor proyección internacional a una estrategia que diferencia al actual presidente de su antecesor. Mientras que Mariano Rajoy centró sus intereses en el ámbito nacional, Sánchez busca tener presencia fuera de nuestras fronteras. "A Sánchez le interesa mucho tener una imagen y un protagonismo europeo o internacional", señala.

Un protagonismo que, según Gazengel, incluso puede restar espacio al mandatario francés."Macron, al final, lo que siempre ha querido es tener un posicionamiento muy importante a nivel internacional y Sánchez le hace un poco de sombra", afirma.

La corresponsal pone como ejemplo el posicionamiento de Sánchez sobre Gaza, que cala en la izquierda francesa. Según explica, Macron reacciona después anunciando su intención de reconocer el Estado palestino. Una decisión que, a su juicio, llega tarde respecto al movimiento del presidente español. "Ya te ha adelantado a nivel internacional este posicionamiento disruptivo a lo que había pasado antes", sostiene.

Trump coloca a Sánchez en el foco de la prensa estadounidense

La visibilidad de Pedro Sánchez también aumenta en Estados Unidos, especialmente por sus desencuentros con Donald Trump. Gonzo recuerda que no es habitual que un presidente estadounidense hable tanto de España y de su jefe del Ejecutivo, aunque sea para criticarlo públicamente.

Suman Naishadham, corresponsal de Associated Press, confirma que Sánchez tiene actualmente un perfil más alto que otros dirigentes españoles en su país. Entre los motivos destaca su capacidad para comunicarse en inglés y conceder entrevistas en ese idioma, pero también sus discrepancias con la Administración Trump.

La periodista menciona sus posiciones sobre la guerra de Irán, Gaza y el gasto en defensa dentro de la OTAN. También recuerda su negativa a destinar el 5% del PIB a defensa durante la cumbre de la Alianza Atlántica. Son cuestiones que explican por qué el presidente español aparece cada vez más en las informaciones relacionadas con la política estadounidense. "Recibo notificaciones desde Washington y tengo que enviarles lo que necesiten", explica.

Entre las declaraciones del presidente estadounidense que centran la atención mediática figuran sus críticas a España como socio de la OTAN, al que llega a calificar de "socio terrible", así como sus comentarios sobre Sánchez, de quien dice que no es un buen líder.

Sánchez se da a conocer por su postura sobre Palestina

Sin embargo, que el presidente español sea más conocido en los círculos políticos y mediáticos estadounidenses no significa que la ciudadanía tenga necesariamente identificado su nombre. Naishadham duda de que una persona media en Estados Unidos sepa quién es.

Sí cree, en cambio, que sus decisiones consiguen que muchos estadounidenses interesados en la actualidad política se fijen en él. "Fue uno de los primeros en reconocer Palestina y muchas personas conocieron a Sánchez por eso, por esos titulares", explica.

La corresponsal también recuerda que Francia e Italia siguen siendo los países europeos con mayor presencia informativa en Estados Unidos, debido a sus vínculos históricos y culturales.

*Vuelve a ver Salvados: así nos ven en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.