Benjamín Prado, sobre el frío saludo de Sánchez a Milei: “Le ha saludado más de lo que se merece”

En el recibimiento de la cumbre Iberoamericana no ha pasado desapercibido el frío saludo entre Pedro Sánchez y Milei, presidente de la República de Argentina. En Más Vale Tarde, Benjamín Prado habla sobre ello.

Breve y gélido ha sido el saludo de esta mañana en la cumbre Iberoamericana entre Pedro Sánchez y Javier Milei. El presidente argentino, tras estrechar ambas manos con el rey Felipe VI, "ha pasado rápidamente, un visto y no visto" por el saludo con el presidente español, comenta Iñaki López en Más Vale Tarde.

"Yo creo que le ha saludo más de lo que se merece", comenta Benjamín Prado, refiriéndose al comportamiento, con insultos hacia el presidente del Ejecutivo, que tuvo Milei en su última visita a Madrid, hace apenas dos semanas.

¿Cuál hubiera sido el papel del rey Felipe si ambos presidentes no se saludan?

"Miley le ha hecho un favor al rey", afirma Prado, ya que "si hubiera habido algún altercado público, el jefe del Estado hubiera tenido que intervenir".

Por su parte, Pedro Sánchez ha querido lanzar un mensaje de respeto y diálogo hacia el presidente argentino: "El insulto no es mi forma de entender la política".

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